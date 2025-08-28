Por Jennifer Hansler, CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana como parte del enfoque del Gobierno de Trump en combatir la inmigración ilegal y los carteles.

Rubio ha viajado con mayor frecuencia al hemisferio occidental durante su gestión como el principal diplomático estadounidense. Este será su cuarto viaje a la región, según el anuncio realizado este jueves.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que EE.UU. espera avanzar en sus prioridades para la región: poner fin a la inmigración ilegal, desmantelar los carteles y contrarrestar la influencia de China.

“Sentimos que hemos logrado un progreso considerable en cada uno de esos objetivos”, dijo el funcionario a periodistas.

El funcionario señaló que no esperan “ningún avance político drástico” del viaje.

“No se trata de eso, sino de esperar algunas acciones concretas que impulsen la agenda”, afirmó, sin dar más detalles sobre esas acciones.

Se espera que Rubio se reúna con la presidenta de México Claudia Sheinbaum, indicó el funcionario, destacando que discutirán los próximos pasos dentro del marco de seguridad bilateral.

Al ser consultado sobre posibles anuncios en torno a la presencia de militares estadounidenses en Ecuador, el funcionario respondió que “es muy pronto para esperar cualquier tipo de anuncio sobre dicha presencia” y que no esperan “nada demasiado drástico”.

El funcionario añadió que EE.UU. “no está necesariamente” discutiendo un acuerdo de terceros países con Ecuador. El Gobierno de Trump ha solicitado a naciones de todo el mundo que reciban a inmigrantes indocumentados deportados desde EE.UU. que no son ciudadanos de esos países.

