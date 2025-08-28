Cómo se desarrolló el tiroteo en la Escuela Católica Anunciación

Por Chelsea Bailey, CNN

Una inscripción sobre las puertas de la Iglesia de la Anunciación, en el sur de Minneapolis, proclama su santuario como “la Casa de Dios y la puerta del Cielo”.

Pero este miércoles, la sensación de tranquilidad que los feligreses y estudiantes habían encontrado durante mucho tiempo en el corazón de la iglesia y la escuela católica fue literalmente destrozada cuando la persona atacante abrió fuego a través de sus vidrieras.

Weston Halsne, de 10 años, dijo a los periodistas que se encontraba a dos asientos de las ventanas que rodean el santuario celebrando la misa de inicio de clases, cuando comenzaron los disparos.

“Fue como si estuviera justo a mi lado… Creo que tengo pólvora en el cuello”, dijo. “La primera vez pensé: ‘¿Qué es eso?’, y luego lo volví a oír y corrí bajo el banco”.

El estudiante de quinto grado dijo que se cubrió la cabeza cuando su amigo se lanzó sobre él. “(Él) me salvó porque se tumbó encima de mí, pero recibió un golpe”, dijo Weston y añadió: “Es muy valiente y espero que le vaya bien en el hospital”.

Al menos dos niños han muerto y otros 19, incluidos 14 niños y 3 feligreses de unos 80 años, resultaron heridos durante lo que la policía ha descrito como un “acto deliberado de violencia”.

La persona atacante, que murió por una herida de bala autoinfligida, había comprado las armas “recientemente” y no parecía tener antecedentes penales, dijeron las autoridades.

Patrick Scallen aún vive en la casa donde creció, a una cuadra de Anunciación. Asistió a la escuela de niño, al igual que su padre, y declaró a CNN que está orgulloso del legado de la iglesia y la escuela centenaria en la comunidad.

Justo esta mañana, Scallen dijo que vio a una familia de niños que iban a la escuela.

“En ese momento pensé: ‘Qué cosa tan maravillosa es la Anunciación’”, manifestó.

Scallen estaba trabajando en su escritorio más tarde esa mañana, cuando oyó lo que parecían disparos. Salió corriendo hacia la escuela.

“Había un silencio inquietante cuando llegué a la iglesia”, dijo. “Había un cargador de armas en la acera… y entonces la gente empezó a salir en masa”.

Inmediatamente, apunta Scallen, vio a tres niños que estaban “obviamente heridos”. Una bala rozó a una pequeña en la frente, dijo. Otra recibió un disparo en el cuello.

“¿Puedes tomarme la mano, por favor?”, preguntó una de las chicas, declaró Scallen a CNN.

Aunque estaban alertas y hablando, afirma que intentó ofrecer a los niños todo el consuelo y la tranquilidad que pudo hasta que llegaran los paramédicos.

“Les repetí una y otra vez: ‘Voy a llamar a sus padres y les voy a avisar. Van a estar bien’”, narró.

Mientras intentaban procesar lo que habían presenciado, Scallen dijo que los niños comenzaron a hacerle preguntas: “¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudo pasar esto?”.

Él, como muchos de nosotros, no tenía respuestas.

Las campanas de la iglesia sonaron tristemente en la distancia mientras el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, describía la “tragedia impensable” en una conferencia de prensa más tarde esa mañana.

El tiroteo comenzó poco antes de las 8:30 a.m., dijo O’Hara, minutos después del inicio de un servicio religioso para conmemorar la primera semana de clases.

La persona sospechosa, Robin Westman, de 23 años, se graduó de la escuela primaria Anunciación en 2017, según un anuario obtenido por CNN.

“El hombre armado se acercó por el costado del edificio y comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos durante la misa”, indicó O’Hara.

La persona atacante estaba armada con un rifle, una escopeta y una pistola, dijo O’Hara, y agregó más tarde que las autoridades creen que se dispararon las tres armas.

Aunque la investigación está en curso, O’Hara apuntó que la mayoría de los disparos aparentemente tuvieron lugar desde afuera del edificio y que algunas de las puertas de la iglesia habían sido bloqueadas con tablones de dos por cuatro desde el exterior.

“La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, dijo O’Hara. Niños de 8 y 10 años fueron asesinados en sus asientos.

“Este acto deliberado de violencia es simplemente una muestra de crueldad que va más allá de la comprensión”, dijo.

Padres frenéticos corrieron hacia el lugar de la reunificación y abrazaron a sus hijos entre lágrimas mientras los acompañaban fuera del recinto escolar. El tiroteo se produce después de una oleada de falsos rumores de tiradores activos en todo el país que sembró el pánico al inicio del curso escolar.

Después de llegar al lugar, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, corrió hacia el santuario y más tarde fue visto juntando sus manos afuera en los escalones de la iglesia.

“Era la primera semana de clases; estaban en una iglesia”, dijo Frey este miércoles por la mañana.

“Estos niños deberían aprender con sus amigos. Deberían jugar en el patio. Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin miedo ni riesgo de violencia”, lamentó.

La escuela católica Anunciación inició el año escolar esta semana con el tema “Un futuro lleno de esperanza”.

Es una referencia a un versículo bíblico en el que Dios dice: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su desgracia, planes para ofrecerles un futuro lleno de esperanza”.

“No hay nada en el día de hoy que nos llene de esperanza”, dijo el director de Anunciación, Matthew DeBoer, en una conferencia de prensa este miércoles por la tarde. “Como comunidad, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que ningún niño, padre o maestro tenga que vivir lo que hemos vivido hoy, nunca más”.

“Hay un proverbio africano que dice: Cuando ores, mueve los pies. Así que te lo ruego” —dijo con la voz entrecortada—, “te pido que por favor ores, pero no te quedes solo con las palabras”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también alentó a la comunidad –y a la nación– a ir más allá de los lugares comunes y adoptar medidas para frenar la violencia armada en Estados Unidos.

“Hoy es el día de Minnesota”, dijo. “Les pido a todos los que nos siguen en todo el país que nos tengan presentes en sus pensamientos y oraciones, pero también que nos tengan presentes en la acción, en la idea de que podemos trabajar juntos”.

En un video publicado en la página de Facebook de la iglesia, el padre Brian Park explica el simbolismo del cuadro de vitrales que derrama luz en el santuario.

Parte de la escena, dice, representa al Adán bíblico ocultando su rostro avergonzado por la “caída de la humanidad”, que los católicos creen que marcó el comienzo de un período de sufrimiento y muerte.

Pero la Anunciación —de ahí el nombre de la iglesia— celebra el momento en que se le anunció a la Virgen María que se convertiría en la madre de Jesús. Para los católicos, dice Park, simboliza que “el Señor está contigo”.

La Virgen María ahora mira desde la vidriera la carnicería sin sentido provocada por la persona atacante mientras la Anunciación se convierte en otra escuela destrozada por la tragedia demasiado común de la violencia armada en Estados Unidos.

“No digan que esto se trata solo de ‘pensamientos y oraciones’ en este momento”, dijo Frey, visiblemente emocionado, este miércoles por la mañana.

“Estos niños estaban literalmente rezando”.

Dakin Andone, John Miller, Mark Morales y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a este informe