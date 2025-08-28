Calendario de la Champions League 2025/2026: cuándo empieza, fases, fechas y partidos

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Por segundo año consecutivo, la Liga de Campeones se disputa con el nuevo formato que dejó de lado la tradicional fase de grupos, pero no con ello la emoción de ver a los mejores equipos de Europa disputar el torneo de clubes más prestigioso del planeta.

Para la edición 2025-2026 hubo ajustes en el calendario, especialmente el día de la final. Estas son las fechas que debes conocer para seguir a tus equipos del viejo continente.

Los 36 equipos participantes juegan ocho partidos en la fase de liga.

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Los mejores ocho equipos clasificados avanzarán a octavos de final, y los siguientes 16 (puestos 9-24), tendrán que jugar un repechaje para avanzar. Los eliminados serán del puesto 25 al 36.

Estos partidos de “play-offs”, a diferencia de la primera fase, se jugarán a ida y vuelta teniendo como cabezas de serie a los que finalicen entre el puesto 9 y 16, enfrentando por sorteo a los que estén ubicados entre el 17 y el 24.

Sorteo: 30 de enero de 2026.

Fechas: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

Ya con los 16 equipos definidos se disputarán los octavos de final, que, de nuevo, tendrán llaves de ida y vuelta, tras un sorteo que definirá los cruces.

Sorteo: 27 de febrero de 2026.

Fechas de partidos: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Fechas de partidos: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Fechas de partidos: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

La gran final de la edición 2025-2026 será en Budapest, Hungría, con el Puskás Arena como gran escenario por primera vez en su historia. El estadio fue sede de la final de la Europa League de 2023.

La UEFA decidió cambiar para esta edición la hora de la final, que será a las 6 p.m. CET (hora central de Europa), 12 p.m. ET, 10 a.m. hora de México y 1 p.m. hora de Argentina.

La razón que dio el máximo organismo del fútbol europeo es para que los aficionados vivan una mejor experiencia de la gran final.

Fecha: 30 de mayo de 2026.

