Venezuela anuncia despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este martes el despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe como parte de un despliegue para combatir “grupos terroristas, armados, narcotraficantes”, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington y el despliegue de EE.UU. de naves y militares en la región.

Padrino López dijo en un video publicado en Instagram que es el inicio del despliegue operacional de 15.000 efectivos en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, que había sido anunciado el lunes por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y que forma parte de un refuerzo de la “Operación Relámpago del Catatumbo”. Cabello informó que el refuerzo militar fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

El titular de Defensa explicó que habrá un “despliegue importante” de medios aéreos, así como patrullas navales “en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.

Padrino no hizo mención específica a las maniobras planteadas por EE.UU. en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico. El Gobierno de Venezuela ha condenado ese despliegue, que consideró una amenaza y por el que el fin de semana llamó a sus ciudadanos a inscribirse en la Milicia Bolivariana.

El ministro detalló que el refuerzo abarca 851 de los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Venezuela y Colombia, y que se da ante la activación de una zona binacional “de desarrollo y paz”. “Estamos seguros de que va a dar muchos resultados de cara”, apuntó.

