Investigan videos en línea y escritos posiblemente vinculados a la persona sospechosa del tiroteo en iglesia de Minneapolis

Por Casey Tolan, Audrey Ash, Allison Gordon, Yahya Abou-Ghazala, Rob Kuznia y John Miller, CNN

La policía investiga videos en línea aparentemente publicados por la persona atacante que mató a dos niños e hirió a otras 17 personas en una iglesia católica en Minneapolis el miércoles, los cuales describen una obsesión con los tiroteos escolares y muestran una declaración escrita confusa y numerosas armas pintadas con insultos, nombres de asesinos en masa y mensajes políticos.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, identificó a la presunta persona atacante como Robin Westman, quien murió por una herida autoinfligida después de disparar en la Iglesia Católica de la Anunciación durante una misa matutina. Westman, de 23 años, se graduó de la escuela primaria de la Anunciación en 2017, según una foto del anuario obtenida por CNN.

Las autoridades revisan ahora una serie de videos extraños publicados en YouTube por un usuario identificado como “Robin W” para autenticarlos y posiblemente aprender más sobre las motivaciones del ataque, dijeron fuentes policiales a CNN. Los videos, que ya fueron retirados, se subieron el miércoles.

O’Hara declaró en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde que el atacante había publicado un “manifiesto” programado para ser publicado en YouTube, y que los investigadores lo están revisando para “intentar determinar un motivo a partir de ello”.

En los videos, dos de los cuales llevaban el nombre completo de Westman, la persona que graba hojea un cuaderno escrito a mano y muestra un blanco de tiro con la imagen de Jesús y una colección de armas, cargadores y municiones dispuestos sobre una cama. Varios mensajes e insultos raciales y religiosos estaban escritos en las armas, incluyendo “asesino psicópata” y “Chúpate esto!”. También había mensajes antisemitas garabateados en las armas, uno de los cuales decía “6 millones no fueron suficientes.” Otro cargador tenía el mensaje: “Mata a Donald Trump”.

En la narración de uno de los videos, la persona que graba también afirmó haber conocido y apoyar a Brandon Herrera, un youtuber proarmas que perdió las primarias republicanas para un escaño en el Congreso de Texas el año pasado. Herrera condenó el ataque en un mensaje en redes sociales publicado el miércoles por la tarde, diciendo que el atacante “arderá en el infierno”.

Otro de los cargadores de armas mostrados en los videos enumera los nombres de seis notorios atacantes en masa, incluyendo a Adam Lanza, por quien el sospechoso escribió que tenía una “profunda fascinación”. Lanza mató a 26 personas –incluidos 20 niños– en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012. El nombre de Robert Bowers, quien fue condenado por matar a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018, también es legible en el costado de una de las armas.

El cuaderno confuso –escrito parcialmente en inglés y parcialmente con palabras en inglés con alfabeto cirílico y algunas palabras en ruso– expresa sentimientos de autodesprecio y deseos de morir. Otras entradas describen cómo el autor se volvió “morbosamente obsesionado” a una edad temprana con Lanza y otros atacantes escolares del pasado.

“Lo siento mucho” está escrito en letras grandes en una página. La persona que graba susurró “amo a mi familia” mientras grababa esa página, y dijo “no sé qué más decir” en otro momento del video.

El cuaderno también incluía un diagrama del interior de una iglesia que parece coincidir con la distribución de la Iglesia de la Anunciación. La persona que grababa se mostró apuñalando el dibujo con un cuchillo mientras decía: “ja, bien”.

Los escritos en el cuaderno, junto con las imágenes en las armas, expresan una amplia aceptación del racismo y visiones antisemitas, aunque el autor afirma que esas ideas extremistas no son expresamente la razón detrás del ataque del miércoles.

“En cuanto a mi motivación detrás del ataque, realmente no puedo señalar un propósito específico. Definitivamente no sería por racismo o supremacía blanca”, se lee en el cuaderno. “No quiero hacerlo para difundir un mensaje. Lo hago para complacerme a mí mismo. Lo hago porque estoy enfermo”.

Cody Zoschak, gerente sénior en el Instituto para el Diálogo Estratégico, grupo de investigación que rastrea el extremismo en línea, dijo a CNN que los videos parecían similares a los escritos publicados por Solomon Henderson, quien mató a tiros a un compañero de estudios e hirió a otra persona antes de suicidarse en una escuela secundaria de Nashville a principios de este año.

“Se le asociaba con subculturas en línea similares y violencia nihilista; su manifiesto contenía una mezcla de materiales muy confusa y, en general, observamos muchos intentos de desviar la atención o trolear”, afirmó Zoschak.

La última dirección conocida era la casa del padre de Westman, a unos 20 minutos caminando desde Anunciación, en una tranquila calle de bungalós artesanales.

Varios vecinos vieron al mayor de los Westman y a una mujer sentados en la acera el miércoles, con aspecto consternado, mientras agentes de la ley de diversas agencias registraban su casa.

Jim White, de 57 años, que vive al otro lado de la calle, los describió como una pareja amable que, al enterarse de que White trabajaba en un proyecto de jardinería, le regaló cientos de bloques de cemento para crear una jardinera que ahora adorna su césped delantero.

“Son vecinos muy agradables, muy buenas personas”, dijo.

El vecino Terry Cole dijo que no recordaba haber visto con frecuencia al presunto atacante en el vecindario. Cole se quedó atónito brevemente mientras hablaba con un reportero de CNN.

“Son una pareja maravillosa, una parte valiosa de este vecindario”, comentó. “Aquí la gente se cuida entre sí. Es un shock absoluto”.

La madre de Westman trabajó en Anunciación desde 2016 hasta 2021, según publicaciones en redes sociales.

Westman asistió a la Escuela Católica Anunciación durante dos meses al inicio del año escolar 2017, después de graduarse de Anunciación, confirmó un portavoz de la escuela autónoma, pero se desconoce si se graduó de la secundaria.

En 2019, la madre del sospechoso solicitó cambiar legalmente el nombre de Robert Paul Westman a Robin M. Westman, según documentos judiciales. Un juez que aprobó la petición en enero de 2020 escribió que el sospechoso “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identidad”.

Una búsqueda en los registros judiciales estatales no mostró antecedentes penales para Westman, pero sí algunas infracciones de tráfico en 2021.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Isabelle Chapman, Curt Devine y Nina Subkhanberdina de CNN contribuyeron a este informe.