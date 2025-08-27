Estuvieron en la corte los padres de Emmanuel Haro y les archivaron cargos de asesinato

Lina Robles

Ayer estuvieron en la corte los padres de Emmanuel Haro de siete meses quien se sospecha que sus padres le quitaron la vida, por lo que la pareja fue acusada formalmente de asesinato y de hacer un reporte falso a la policía ya que su madre denunció que le robaron al bebe el pasado 14 de agosto.

Rebecca y Jake fueron arrestados el viernes pasado y regresarán a corte el próximo 4 de septiembre.

Mientras tanto la búsqueda del pequeño continúa.