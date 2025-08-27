Tiroteo en escuela católica de Minneapolis: reportan que el sospechoso está muerto

Por Dakin Andone, Hannah Rabinowitz y Mark Morales, CNN

El presunto atacante que abrió fuego en una escuela católica de Minneapolis está muerto, según dos funcionarios policiales familiarizados con el asunto

Previamente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, había informado que estaba contenido.

“No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento”, declaró la ciudad de Minneapolis en una publicación en X. “El atacante está contenido”.

Walz dijo que había sido “informado sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation” y que seguiría informando a medida que obtuvieran más información. “La Oficina de Detención Criminal de Minnesota y la Patrulla Estatal se encuentran en el lugar”, añadió el gobernador.

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, declaró el gobernador.

El lunes fue el primer día de clases para los estudiantes de la escuela católica K-8.

Agentes del FBI también acudieron al lugar, según informó el subdirector Dan Bongino en una publicación en X. Un portavoz de Hennepin Healthcare, un centro de traumatología de nivel 1, declaró a CNN: “Estamos lidiando con una emergencia en este momento”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que está monitoreando los reportes de violencia terrible en el sur de Minneapolis y que se ha activado el equipo de respuesta a emergencias.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.