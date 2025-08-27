El excampeón de la UFC Rampage Jackson dice que recibió “amenazas de muerte” tras el incidente de su hijo

Por Federico Leiva, CNN en Español

El excampeón de la UFC Rampage Jackson dijo haber recibido amenazas de muerte después de que su hijo, Raja Jackson, luchador profesional de MMA, fuera filmado subiéndose al ring y golpeando a otro luchador que yacía inmóvil durante un evento el pasado sábado en Sun Valley, California.

“Un montón de personas racistas me están amenazando de muerte y esas cosas”, dijo Rampage Jackson al creador de contenido Joy of Everything. “Que soy un manipulador y un mal padre. Eso no tiene justificación”, agregó el exluchador a la salida de un aeropuerto, donde fue abordado.

Jackson también se refirió a estos comentarios en sus redes sociales. Este miércoles publicó en su cuenta de X (antes Twitter) algunos mensajes claramente ofensivos que un usuario le envió por Instagram, donde repetidamente le dedica insultos racistas a él y a su hijo.

En otra publicación, Jackson dijo: “Digan lo que quieran de mí, tergiversen mis palabras cuanto quieran, ojalá ninguno de sus hijos la ca**e tanto como para que la gente juzgue su forma de criar. Al fin y al cabo, cuando se haga justicia, pase lo que pase, seguiré siendo un padre que ama a TODOS sus hijos. Puedo quejarme del racismo; dos seres humanos estuvieron involucrados en este incidente”.

El excampeón se había mostrado “muy molesto” después de que se viralizaran las imágenes de su hijo a horcajadas sobre Syko Stu, cuyo verdadero nombre es Stuart Smith, golpeándolo repetidamente en la cara y en un lateral de la cabeza hasta que otros luchadores llegaron para separarlos.

“Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre (el de Raja Jackson) y en nombre de KICK por la situación”, dijo Jackson.

CNN no ha podido verificar de forma independiente el video, que lleva una marca de agua que sugiere que fue transmitido en vivo por la plataforma Kick.

Un comunicado del organizador KnokX sugirió que el incidente comenzó como parte del guion del espectáculo, conocido como “trabajo” en la lucha libre, pero que no pretendía llegar tan lejos.

“Lo que se suponía que sería un evento de lucha libre planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith. Este acto atroz es reprensible”, escribió el organizador.

El hermano de Smith, Andrew, dijo el lunes por la mañana que su hermano sufrió “lesiones graves en la cabeza” pero que estaba “consciente y recuerda algunos sucesos del día del ataque”. “Actualmente está consciente y puede hablar”, dijo Andrew.

La esposa de Smith, Contessa Patterson, organizó una página de recaudación de fondos para ayudar a cubrir sus gastos médicos y la pérdida de ingresos después de la “agresión fuera de guion”. Hasta este miércoles, había recaudado más de US$ 166.000.

“Stuart Smith es un veterano del Ejército de EE.UU. que usó la lucha libre como una válvula de escape para lidiar con su trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Este incidente no solo le ha causado un daño físico importante, sino que también afectará su carrera dentro y fuera del ring”, escribió Patterson.

