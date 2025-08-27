Continúan los trabajos de renovacion de la Ramon Road en Palm Springs

Lina Robles

Esta semana continúan los trabajos del proyecto de renovación de la Ramon Road en Palm Springs.

El lunes pasado se realizaron cierres de un carril para que trabajen los de la compañía de luz y gas.

Ayer por lapsos de tiempo hubo cierre total de la Ramon Road desde Belardo Road hasta la Palm Canyon para remover el asfalto viejo.

Este día hay maquinaria pesada en el tramo desde la Palm Canyon hasta la Indian Canyon y mañana continuaran en esa misma área.

Desde el viernes hasta el 5 de septiembre se realizar la última fase del proyecto.