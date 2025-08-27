Continúan las labores de limpieza en Twentynine Palms donde la tormenta del lunes dejó estragos

Lina Robles

Las labores de limpieza continúan en Twentynine Palms donde la tormenta del lunes pasado provocó daños e inundación de casas, negocios, calles y caminos como el Hwy 62, por lo que los equipos de Caltrans estuvieron ayer retirando piedras, lodo y escombros.

Varias personas que viven en el área dicen estar cansados y piden mejoras permanentes en la infraestructura.

El dueño de un hotel dijo que cuando el escombro se acumula, impide que el agua fluya libremente y entra en su hotel e inunda el lobby y habitaciones.