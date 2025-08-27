Arrestan a hombre que dijo que llevaba una bomba en la mochila en una instalación del ICE en Dallas

Por Taylor Romine

Un hombre fue arrestado en Dallas el lunes por la noche después de que supuestamente caminó hasta la entrada de una instalación de ICE y dijo a los funcionarios que tenía una bomba en su mochila, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa el martes.

Bratton Dean Wilkinson, ciudadano estadounidense de 35 años, llegó a la entrada de la oficina local de Dallas a las 18:37 hora local, mostrando a un agente de seguridad un dispositivo en su muñeca que, según él, era un detonador, según informó el DHS. El lugar alberga la oficina local de Dallas y las Operaciones de Detención y Deportación, indicó.

Se emitió una orden de refugio en el lugar y la policía local respondió con un escuadrón antibombas, que pudo despejar la escena unos 30 minutos después, dijeron.

Wilkinson fue detenido por las autoridades locales y acusado de realizar amenazas terroristas, según el DHS. El Departamento de Policía de Dallas confirmó que respondió al incidente y declaró que Wilkinson fue acusado de un delito menor de Clase A por denuncia falsa para inducir una respuesta de emergencia. CNN está investigando si cuenta con un abogado.

El arresto se produce en un contexto de crecientes ataques públicos contra la agencia y sus agentes, quienes enfrentan una continua reacción negativa a las iniciativas de deportación de la administración Trump. La escalada de ataques ha obligado a reforzar la presencia de seguridad frente a las instalaciones del DHS, especialmente tras los ataques en Fort Worth y McAllen, Texas.

En las últimas semanas, una oficina del ICE de Nueva York recibió un polvo blanco y un hombre en San Francisco fue arrestado por agresiones y destrucción de propiedad federal mientras los agentes realizaban tareas de control de inmigración, dijo la agencia.

“Estos incidentes ocurren tras meses de difamaciones y retórica por parte de activistas, políticos y medios de comunicación, comparando a las fuerzas del orden del ICE con la Gestapo nazi, los secuestradores y la Policía Secreta”, declaró un alto funcionario del DHS en un comunicado. “Esta vergonzosa retórica ha alimentado una cultura de odio contra las fuerzas del orden, lo que ha provocado un aumento del 1000 % en las agresiones contra ellas. Todos los políticos, activistas y medios de comunicación que defienden los santuarios deben bajar la guardia”.

El DHS ha advertido anteriormente sobre aumentos dramáticos en los ataques, diciendo que en mayo los ataques contra oficiales habían aumentado a más del 400 %, y luego hasta el 800 % en julio, y la agencia ahora informa un aumento del 1.000 %.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.