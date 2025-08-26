Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen

Por Alli Rosenbloom, Dan Heching, CNN

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce pasa a ser un compromiso oficial.

La pareja anunció el martes su compromiso mediante publicaciones simultáneas en Instagram, con un texto que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

La publicación incluye cinco imágenes que mostraban a la pareja abrazándose en un ambiente floral, con un primer plano del anillo de Swift (un gran diamante ovalado con una banda de oro) y otra que mostraba a Kelce arrodillado.

La noticia llega tras el debut de Swift en el podcast “New Heights” a principios de mes, donde el cariño entre ambos era evidente.

Su relación de casi dos años comenzó en septiembre de 2023, cuando Swift acudió a su primero de muchos partidos de los Chiefs de Kansas City, el equipo de la NFL en el que juega Kelce, para apoyarlo.

Todo empezó con una pulsera de amistad con el número de teléfono de Kelce.

Durante un episodio de 2023 de su podcast “New Heights”, Kelce admitió haber intentado regalarle la pulsera a Swift en uno de sus conciertos “Eras Tour”. El gesto, según Swift, fue algo que ella misma calificó en una entrevista con la revista Time en 2023 como “una locura”.

Poco después, empezaron a salir en secreto durante “un tiempo considerable sin que nadie se enterara, algo por lo que estoy agradecida, porque pudimos conocernos”, añadió.

“Para cuando fui a ese primer partido”, dijo, “éramos pareja”.

Desde entonces, se ha convertido en una comedia romántica, con escenas reales de la pareja besándose en el campo después de que los Chiefs ganaran el Super Bowl de 2024 y Kelce haciendo una aparición sorpresa en el escenario durante el concierto de la gira Eras de Swift en Londres.

La pareja, en general, se ha mantenido alejada de sus redes sociales, con la excepción de algunas publicaciones virales que permitieron a sus seguidores vislumbrar su relación.

Swift publicó una foto en 2024 con Kelce cuando conocieron al príncipe William y a sus tres hijos, quienes asistieron a su concierto en Londres, y en julio, Kelce compartió una serie de fotos de la pareja mostrando cómo pasaron el verano juntos durante la temporada baja de él.

Ambas publicaciones, respectivamente, marcan la primera vez que Swift y Kelce compartieron fotos el uno del otro en sus perfiles de Instagram.

El fervor en torno a la relación entre Swift y el tres veces campeón del Super Bowl ha cautivado al público desde sus inicios, algo que tanto Swift como Kelce han reconocido públicamente.

“Cuando dices que una relación es pública, significa que lo veré hacer lo que le gusta, que nos apoyamos mutuamente, que hay otras personas ahí y que no nos importa”, comentó Swift a Time. “Simplemente estamos orgullosos el uno del otro”.

Kelce comentó previamente, durante una aparición en un episodio del podcast “Bussin with the Boys” en 2024, que “puede ser una locura para alguien con tanta atención”.

“Ella simplemente se mantiene tan relajada y tranquila, y sin duda puedo admirarla”, afirmó.

“De verdad que empecé a enamorarme de ella por lo genuina que es con sus amigos y su familia”.

