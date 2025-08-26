Friedrich Merz dice que Alemania no se unirá al plan de aliados para reconocer a un Estado palestino

Por Nadeen Ebrahim y Christian Edwards, CNN

El canciller Friedrich Merz dijo que Alemania no se unirá a las naciones occidentales que planean reconocer la estatalidad palestina en la Asamblea General de la ONU el próximo mes.

“La posición del Gobierno federal es clara en lo que respecta al posible reconocimiento del Estado… No nos uniremos a esta iniciativa. No vemos que se cumplan los requisitos”, afirmó Merz este martes en una conferencia de prensa en Berlín junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Canadá, junto con el Reino Unido, Francia y Australia, ha anunciado planes para reconocer a un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el próximo mes.

Aunque Merz confirmó que Alemania no cambiará su postura sobre la estatalidad palestina, el canciller ha tomado medidas contra Israel en las últimas semanas, en una señal de crecientes tensiones entre Israel y uno de sus aliados más cercanos.

Por su papel en el Holocausto, Alemania considera que tiene una responsabilidad especial de proteger la vida judía y ve la seguridad de Israel como una “razón de Estado”.

Sin embargo, ante la creciente alarma mundial por la crisis de hambruna en Gaza, Merz anunció este mes que Alemania no aprobará ninguna exportación de equipo militar que pudiera ser utilizado por Israel en el enclave.

