En Twentynine Palms un peatón fue fatalmente atropellado

Lina Robles

Ayer a las 12:45 del mediodía fue atropellada una persona que caminaba por una calle de la comunidad de Twentynine Palms cerca del Hwy 62 a donde llegaron los paramédicos para auxiliar al hombre quien fue declarado muerto en el lugar.

El área fue cerrada mientras el forense y los investigadores hacían su trabajo.

Las autoridades no dijeron si la victima caminaba por la zona peatonal ni mencionaron si el chofer enfrentara cargos.