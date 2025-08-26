Skip to Content
News

En Twentynine Palms un peatón fue fatalmente atropellado

KYMA
NWS04
KYMA
By
New
Published 5:14 pm

Lina Robles

Ayer a las 12:45 del mediodía fue atropellada una persona que caminaba por una calle de la comunidad de Twentynine Palms cerca del Hwy 62 a donde llegaron los paramédicos para auxiliar al hombre quien fue declarado muerto en el lugar.

El área fue cerrada mientras el forense y los investigadores hacían su trabajo.

Las autoridades no dijeron si la victima caminaba por la zona peatonal ni mencionaron si el chofer enfrentara cargos.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content