El Gobierno de Trump reanuda la práctica de “verificaciones vecinales” para solicitantes de ciudadanía estadounidense

El Gobierno de Trump está reanudando la antigua práctica de las llamadas “verificaciones vecinales” para las personas que solicitan la ciudadanía estadounidense, según un nuevo memorando gubernamental publicado recientemente.

Es el último de una serie de movimientos del Gobierno para intensificar la verificación de antecedentes de inmigrantes. A principios de este mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) también anunció que las personas que soliciten vivir o trabajar en Estados Unidos serán examinadas a pruebas de “antiamericanismo”, incluyendo la revisión de sus redes sociales, en un endurecimiento de las restricciones que ha alarmado a defensores y abogados de inmigración.

Las “verificaciones vecinales”, descritas en el nuevo memorando de USCIS, incluyen el lugar de residencia y empleo de una persona. Anteriormente, el USCIS prácticamente eximía esas investigaciones, confiando en su lugar en verificaciones biométricas y antecedentes penales.

“El USCIS está trabajando para garantizar que solo los solicitantes más calificados reciban la ciudadanía estadounidense”, dijo el director del USCIS, Joe Edlow, en un comunicado. El memorando fue reportado por primera vez por CBS.

USCIS está ejerciendo su autoridad legal en la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) y pondrá fin de inmediato a la exención general de investigaciones vecinales para asegurar plenamente que los extranjeros que solicitan la naturalización cumplan con los requisitos legales, incluyendo, entre otros, el pleno apego a los principios de la Constitución de Estados Unidos y buena disposición hacia el orden y la prosperidad de Estados Unidos”, señala la directriz.

“USCIS tomará la decisión de realizar o eximir las investigaciones vecinales de manera individual y discrecional después de revisar la evidencia relevante contenida en los registros ante el USCIS”, agrega.

