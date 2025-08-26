Departamento de Transporte amenaza con retirar financiación a tres estados por requisito de inglés a conductores comerciales

Por Alexandra Skores, CNN

El Departamento de Transporte de EE.UU. amenaza con retirar la financiación federal a California, Nuevo México y Washington si los estados no cumplen con el requisito de dominio del inglés para todos los conductores de vehículos comerciales.

Los tres estados deben cumplir la medida en un plazo de 30 días; de lo contrario, el Departamento de Transporte retendrá hasta el 100 % de la financiación estatal del Programa de Asistencia para la Seguridad de Autotransportistas. Según una estimación para el año fiscal 2024, California recibe aproximadamente más de US$ 30 millones en fondos federales; Nuevo México, más de US$ 6 millones y Washington, más de US$ 9 millones.

“Se trata de un problema de seguridad: garantizar que los conductores de camiones muy pesados ​​–de 36.000 kilos– hablen inglés es un asunto de seguridad realmente importante”, dijo este martes el secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, en una conferencia de prensa.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Transporte de cada estado para obtener sus comentarios.

El Departamento de Transporte redobla su apuesta por una orden que Duffy firmó en mayo con los requisitos, tras la acusación de un camionero en Florida de realizar un giro en U ilegal que causó la muerte de tres personas.

El incidente fatal desencadenó un enfrentamiento entre el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, por la solicitud de Harjinder Singh, originario de India, de un permiso de trabajo y una licencia de conducir en el estado. EL Gobierno de Trump afirma que Singh se encontraba en Estados Unidos sin autorización.

Singh tenía vínculos con los tres estados que Duffy amenazó. Tenía licencias de conducir comerciales de Washington y California, y había sido detenido previamente en Nuevo México, según el secretario.

