Caen más de 150 postes de electricidad por lluvias

By
Published 2:41 am

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Cerca de 5 mil personas resultaron severamente afectadas por la suspensión de energía eléctrica, en uno de los días más calurosos en la ciudad, cuando por la tarde noche, se registraron lluvias y fuertes vientos.

La zona de Progreso, Santa Isabel, Santorales y los Milagros, fueron algunas de las más afectadas, precisamente se ubican en una área cercana a Estados Unidos. Por más de 5 horas se prolongaron los apagones, a pesar del esfuerzo de personal del ayuntamiento y CFE para restablecer los servicios, cerca de las 10 de la mañana de este lunes, la energía eléctrica, se había restablecido en el 80 por ciento de los hogares afectados.

Sine embargo, a partir de las 2 de la tarde, vientos y lluvias se reportaron en distintos puntos de la ciudad, lo que ha generado múltiples apagones, que ya no se focalizan en solo un punto sino en diversas áreas.

Protección civil de Mexicali, en voz de René Rosado, expresó que hasta este martes continuará vigente el pronostico de lluvias.

