Agentes de la Patrulla Fronteriza decomisaron droga y dinero en un punto de la I-10 en el Valle de Coachella

Published 5:14 pm

Lina Robles

Agentes de la Patrulla Fronteriza que circulaban por el freeway 10 en un punto del Valle de Coachella no especificado le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo y al interrogarlo les llegó un fuerte olor a marihuana, por lo que revisaron el auto y encontraron 240 libras de dicha droga, además de $16 mil dolares en efectivo que traía el individuo a quien de inmediato arrestaron.

Telemundo 15 Palm Springs

