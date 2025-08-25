Trabajadores en Salinas siguen en huelga para demandar mejores salarios

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— Trabajadores agrícolas de Watsonville y Salinas llevan varios días en huelga, alegando que las empresas agrícolas no están teniendo en cuenta sus demandas.

Esta es la segunda huelga que se produce en lo que va de año, tras la primera que tuvo lugar el pasado mes de abril. Los trabajadores alegan que la empresa Eat Sweet Farms ha reducido su remuneración, entre otras condiciones laborales desfavorables.

«Los salarios que pagan son muy bajos, exigimos un trato justo para todos», afirmó Fidela López, recolectora de fresas en Salinas.

«No somos solo nosotros, hay muchos otros trabajadores que ya han vuelto al trabajo», dijo otra trabajadora agrícola, Roselia López. «No estamos contentos con el trato que recibimos del supervisor y tenemos muchas quejas».

KION se puso en contacto con Eat Sweet Farms para recabar sus comentarios, pero se negaron a hacer declaraciones.

Los trabajadores afirman que reciben 2,60 dólares por caja más 16,50 dólares por hora, lo que, según ellos, es mucho más que lo que ganan los trabajadores con visa H-2A.

También afirman que, en ocasiones, se rocían pesticidas en las hileras, incluso mientras están trabajando.

Algunos temen ahora represalias y han decidido volver al trabajo. Las agencias locales están interviniendo para ayudar.

«Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga sin ser reprendidos ni sancionados por su empleador», afirmó Federico Guzmán Nieto, investigador de la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California (ALRB).

Los trabajadores llevan en huelga desde el jueves, alegando que solo se les ha ofrecido la posibilidad de presentar quejas individuales, lo que, según la ALRB, constituye una violación de su derecho de reunión.