Se trasplanta por primera vez un pulmón de cerdo genéticamente modificado a un hombre con muerte cerebral

Por Jen Christensen, CNN

Un pulmón de cerdo genéticamente modificado fue trasplantado a un hombre con muerte cerebral y funcionó durante nueve días, según un informe recién publicado.

Ha habido algunos éxitos recientes en el trasplante de riñones y corazones de cerdo a personas, pero se cree que este es el primer intento de trasplantar un pulmón de cerdo a un humano. Los médicos esperan que esto algún día pueda ser una opción para las personas que necesitan órganos, aunque los expertos dicen que no será pronto.

Los autores del Hospital Universitario First Affiliated de la Universidad Médica de Guangzhou en China no identificaron al paciente en el estudio, pero se describe como un hombre de 39 años que fue declarado con muerte cerebral después de una hemorragia cerebral. Los médicos trasplantaron un pulmón de cerdo en su cuerpo después de obtener el consentimiento de la familia del hombre. Los hallazgos fueron publicados el lunes en la revista Nature Medicine.

Con cualquier trasplante de humano a humano o de animal a humano –también conocido como xenotrasplante– los médicos observan cuidadosamente si hay infección y rechazo.

El paciente recibió varios medicamentos para reducir el riesgo de infección y rechazo. El pulmón en sí había recibido seis ediciones genéticas, y el cerdo donante se mantuvo en un área extremadamente limpia y estrictamente controlada durante toda su vida.

En el estudio, los investigadores informaron que no vieron signos inmediatos de rechazo después del trasplante, pero surgieron problemas después de un día.

Se desarrolló una hinchazón generalizada en todo el cuerpo del hombre mientras se acumulaba líquido en sus tejidos, posiblemente debido a un problema de flujo sanguíneo. Además de ayudar a una persona a respirar, los pulmones juegan un papel en la circulación sanguínea.

Hubo algunos signos de recuperación parcial días después del trasplante, pero a pesar de todas las precauciones, los médicos vieron señales de que el cuerpo del hombre comenzaba a rechazar el órgano.

A petición de la familia del hombre, los médicos terminaron el experimento.

“Aunque este estudio demuestra la viabilidad del xenotrasplante de pulmón de cerdo a humano, persisten desafíos sustanciales relacionados con el rechazo de órganos y la infección”, escribieron los investigadores en el nuevo estudio.

Concluyeron que se necesita más investigación antes de que el procedimiento pueda repetirse en un ensayo clínico.

El mundo tiene una enorme necesidad de órganos donados. Tan solo en Estados Unidos, en 2023, la lista de espera para todos los trasplantes de órganos duplicaba el número de trasplantes completados.

El año pasado hubo más de 48.000 trasplantes en EE.UU., pero más de 103.000 personas estaban en listas de espera. Aproximadamente 13 personas en Estados Unidos mueren cada día esperando un trasplante, según la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal, o HRSA.

Las válvulas de cerdo se han trasplantado a humanos durante los últimos 30 años; los órganos son más complicados, pero los médicos han visto éxito limitado con corazones y riñones de cerdo genéticamente modificados. También han experimentado con un hígado de cerdo genéticamente modificado pero han tenido menos éxito, al menos hasta ahora.

El mayor éxito hasta la fecha ha sido con un hombre en Massachusetts, Tim Andrews, que vive con un riñón de cerdo genéticamente modificado que fue trasplantado en el Hospital General de Massachusetts en enero.

Los expertos dicen que falta mucho para que los trasplantes de pulmón de cerdo muestren bastante éxito.

“Nadie se inscribiría para un trasplante de pulmón de nueve días”, dijo el doctor Adam Griesemer, cirujano de trasplantes y miembro senior del equipo de xenotrasplantes del Instituto de Trasplantes de NYU Langone, quien no participó en la nueva investigación.

Griesemer dijo que los trasplantes de pulmones de cerdo en otros animales en experimentos anteriores han mostrado resultados similares.

“Creo que es muy importante realizar estos estudios ya que no se puede asumir que los modelos animales reflejarán perfectamente lo que sucede en los receptores humanos”, dijo Griesemer.

Los investigadores en China dijeron que realizaron el estudio, en parte, porque existe un “potencial transformador” en el xenotrasplante.

El Dr. Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director del Instituto Torácico Canning de Northwestern Medicine, encontró interesante la investigación pero agregó que piensa que los trasplantes de pulmón de cerdo a humano no ocurrirán en un futuro cercano.

“Aprenderemos algo de esto, pero no estoy totalmente convencido de que esto realmente abra las puertas para realizar ensayos más grandes, solo basándome en lo que observamos aquí”, afirmó.

Los pulmones son mucho más complicados de trasplantar que órganos como los riñones, señaló.

Los pulmones juegan un papel fundamental en la filtración de sangre, regulación de temperatura, producción de plaquetas, balance del pH y defensa inmune, y tienen funciones metabólicas y endocrinas. Y a diferencia del riñón o el corazón, los pulmones están expuestos a elementos externos como virus y bacterias cuando toman aire.

Debido a que son tan grandes y están cubiertos con proteínas que ayudan en la defensa inmune, incluso con un trasplante de pulmón de otro humano, es difícil eludir el instinto del cuerpo de rechazar algo extraño, explicó Bharat.

“Ese es un problema difícil de resolver. No lo hemos resuelto realmente, ni siquiera en órganos humanos”, afirmó. “Así que solo estás agregando otra capa de complejidad con antígenos porcinos que pueden convertirse en otro problema”.

Aunque los investigadores detrás del nuevo estudio sugirieron que el cuerpo del hombre no mostró signos de rechazo inmediato del pulmón de cerdo, Bharat no está tan seguro después de examinar las imágenes de rayos X y TC que compartieron.

“Hay mucho daño”, indicó Bharat. “No sé si estoy totalmente convencido de que no hubo rechazo hiperagudo”.

Al menos en lo que respecta a los trasplantes de pulmón, Bharat considera que los avances en el uso de células madre propias de un humano pueden ser más prometedores que trasplantar un órgano de cerdo.

Griesemer dijo que también hay investigaciones en curso para usar un pulmón de cerdo como andamio para que los científicos que usan terapia con células madre puedan intercambiar las células de cerdo por células humanas.

“En cierto sentido, eso no sería realmente un xenotrasplante, porque las células serían humanas, pero la estructura sería de un cerdo”, dijo Griesemer.

“Así que esa es otra posibilidad de cómo la tecnología médica podría resolver este problema para las personas que necesitan un trasplante de pulmón”.

Los avances recientes en clonación y edición genética, junto con una mejor comprensión del control de infecciones, han llevado a un puñado de instituciones a lograr avances en el trasplante de otros órganos de cerdo, todos pasos clave que algún día podrían conducir a una fuente alternativa de órganos.

