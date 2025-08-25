Salinas Femenil derrota en casa 5-2 a la Sub-19 Club Tijuana

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— El encuentro internacional de ligas se llevó a cabo el sábado en Rabobank Stadium casa de las Salinas Cosmos.

La sub-19, Club Tijuana (Liga MX), se enfrentó a las locales, Salinas Femenil (UPSL), en un encuentro amistoso que busca abrir las puertas al futbol profesional para las campeonas de la temporada regular, Cosmos.

El encuentro comenzó con ambas formaciones caminando hacia el terreno de juego, e inaugurando respectivamente con el himno nacional de ambas naciones.

La formación de las Cosmos abrió marcador liderando la primera parte del encuentro 2 goles por cero por encima del visitante.

Justo después del medio tiempo, Xolos remontan para empatar a Cosmos 2-2. Pero las locales superaron, con tres marcaciones más para darle la victoria del 5 -2.

La administración del Salinas Femenil dice que el objetivo de estos encuentros es mostrar el potencial local, y poder impulsar el futbol semi-profesional a otro nivel.

Visores de Xolos estuvieron presentes en dicho encuentro, del cual aún está en conversación, si se extenderá la invitación a las jóvenes locales de participar con la primera de Xolos en la Liga MX.

Salinas Cosmos es campeona actualmente de la temporada regular con la UPSL. Esta es su tercera victoria con la conferencia del norte de California. Muchas de las jugadoras son de toda la Costa Central, incluidas estudiantes universitarias y profesionistas, de San Luis Obispo, la Bahía de Monterey, Gilroy, Hollister, Salinas, y el Área de la Bahía.

El terreno de entrenamiento de Cosmos es la escuela preparatoria Everett Alvarez, y su estadio en casa es Rabobank.