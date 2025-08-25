Las 5 cosas que debes saber este 25 de agosto: ofensiva inmigratoria, Milicia Bolivariana, Gaza, Julio César Chávez Jr.

Por CNN en Español

La vida cotidiana está cambiando en muchas comunidades del país a medida que el presidente de EE.UU. Donald Trump y su Gobierno intensifican su ofensiva contra la inmigración. Es pronto para saber si lograrán todos los objetivos que se han propuesto, pero con una inyección enorme de recursos al presupuesto del ICE, su mensaje no podría ser más claro: esto es solo el comienzo.

Multitudes de personas se convocaron en Caracas el fin de semana para inscribirse en la milicia venezolana después de que el presidente Nicolás Maduro hiciera un llamado a reforzar la defensa ante amenazas de Estados Unidos. La Milicia Bolivariana es una rama de las Fuerzas Armadas de Venezuela y fue creada por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Según el presidente de EE.UU., Donald Trump, los países extranjeros y las empresas del exterior asumen el costo. Pero la evidencia muestra que los consumidores y empresas estadounidenses son quienes están pagando los aranceles que la administración ha implementado.

El boxeador Julio César Chávez Jr. abandonó el domingo una cárcel federal en el estado de Sonora, donde ingresó tras ser deportado de Estados Unidos, y enfrentará en libertad condicional el juicio por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para la introducción clandestina de armas a México, informó The Associated Press.

Lo que alguna vez fue el centro cultural y financiero del enclave yace en ruinas sin ley, devastado por meses de una brutal agresión israelí desencadenada por el mortal ataque de Hamas a Israel hace casi dos años. Y mientras Israel planea lanzar una nueva ofensiva en la zona densamente poblada para eliminar a los militantes de Hamas escondidos bajo tierra, los palestinos de la histórica ciudad de Gaza enfrentan, una vez más, el temor creciente por su supervivencia.

SpaceX canceló el intento de lanzamiento del megacohete Starship

La compañía tenía como objetivo lanzar un décimo vuelo de prueba de una nave Starship y el propulsor Super Heavy el domingo, pero lo canceló por “un problema con los sistemas terrestres”.

Se desvanecen las esperanzas de rescatar a una alpinista herida atrapada en una montaña

Natalia Nagovitsyna descendía desde la cima del Jengish Chokusu, o pico de la Victoria, en la frontera de Kirguistán con China, cuando se fracturó la pierna el 12 de agosto.

Más de 2.000 armas nucleares han sido detonadas en los últimos 80 años y sus efectos aún persisten en todo el mundo

Además de las bombas lanzadas por EE.UU. en Japón, las potencias nucleares probaron sus bombas en lugares que consideraban remotos y escasamente poblados, a menudo en territorios que habían colonizado, lejos de sus propios centros de población principales.

US$ 12,9 millones

Es la suma de dinero por la que se vendió una tarjeta de baloncesto de Michael Jordan y Kobe Bryant; la más cara de la historia, según Heritage Auctions.

“Me ha dado mucha libertad financiera, incluso me ha ayudado a financiar toda mi carrera como tenista”

—Lo dijo la tenista profesional Sachia Vickery en entrevista con CNN, en donde comentó por qué recurrió a OnlyFans para ganar dinero extra.

Naruto, el gato que conquistó a una comisaría en Chile

En la remota localidad de Porvenir, en Chile, un gato rescatado por un agente se ha convertido en la inesperada mascota de la Policía local. Con su chaleco policial y apodos como “General Michi” y “Catbinero”, Naruto no solo patrulla los pasillos, sino que también ayuda a calmar a víctimas de delitos.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Roger Federer, que se retiró del deporte en 2022, ahora se cree que tiene un patrimonio neto de US$ 1.100 millones, impulsado por su participación minoritaria en la marca suiza de calzado y ropa On.

