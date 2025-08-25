La prevención de futuras inundaciones comienza con la limpieza del río Pájaro

jose.romo

PÁJARO, Calif. (KMUV-TV) — En Pájaro, el esfuerzo por reconstruir el sistema de dique sigue en marcha y el lunes por la mañana varias agencias se dieron cita a lo largo del Lago Pájaro en busca de mover a las personas sin hogar fuera de ahi. Algo que la agencia de prevención de inundaciones dice, ha sido complicado ya que muchos en condición de calle no aceptan los recursos ofrecidos. En las próximas semanas, se vera un esfuerzo necesario para la reparación del dique a lo largo del río.

“When there are dugouts created in or under the levee”, Mark Strudley con la Agencia Regional de Control de Inundaciones en Pájaro dice que la preocupación principal es que han encontrado perforaciones a lo largo del dique. Cuenta que muchos lo hacen como forma de refugio y agrega que el hecho que muchos estén viviendo en condiciones extremas a lo largo del río, también lo hace prioridad. Por lo mismo, buscan proveer recursos.

“Tenemos ya varias semanas viniendo todos los días a intentar localizarlos, a ofrecer más recursos”, dice Karla Escamilla, navegadora de recursos con el Community Action Board. “Vamos a tener conversaciones con ellos. Pero la motivación de hoy es nomas, ofrecerles más apoyo”.

De acuerdo con Community Action Board, actualmente más de 150 personas viven a lo largo del río. Añaden que la mayoría han vivido ahí por más de 15 años. Sin embargo, muchos deciden no recibir ayuda.

“Si pusieron anuncios, y como iban a limpiar no podemos hacer más o que o pelearnos más por pegar, no creo”, dijo Juan Francisco Santos, quien dice vivir a lo largo del río. Al preguntarle si usaría los recursos ofrecidos se negó.

“No quieren la ayuda”, agrega Karla. “Esto es así. Ha sido un problema intentar convencerlos, si no que tomen, aunque sea un refugio.”

Actualmente, el comité de Acción Comunitaria (Community Action Board) del condado de Santa Cruz trabaja en un conjunto de pequeñas casas, las cuales podrán albergar a 34 personas que actualmente se encuentren sin hogar.

Mark Strudley agrega que el plan de limpieza originalmente se planeaba para alinear con la apertura de estas viviendas. Organizadores ahora esperan poder tener gente viviendo en los tiny homes a principios del próximo año.