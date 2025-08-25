EE.UU. dice que el Cártel de Sinaloa ha sido “decapitado” tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Con la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada este lunes en una corte federal de Nueva York, las autoridades de Estados Unidos dijeron que el Cártel de Sinaloa ha sido “decapitado” pero aseguraron que la lucha contra el narcotráfico continuará hasta desmantelar por completo estas organizaciones criminales.

“Seguiremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas”, advirtió Pam Bondi, secretaria de Justicia de Estados Unidos durante una conferencia de prensa.

Joaquín “El Chapo” Guzmán y ahora Zambada –señalados por las autoridades de ser los líderes históricos del Cártel de Sinaloa– fueron capturados y enfrentan procesos judiciales en cárceles estadounidenses.

“Hoy es un día histórico. El Cártel de Sinaloa ha sido decapitado. Primero El Chapo y ahora El Mayo, están condenados”, dijo Joseph Nocella, fiscal interino para el Distrito Este de Nueva York durante la conferencia de prensa.

Zambada, de 75 años, considerado uno de los criminales más poderosos y elusivos del narcotráfico mexicano, se declaró culpable de cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a Estados Unidos. Su sentencia se dictará en enero de 2026.

“Vivía como un rey y ahora vive como un criminal. Vivía en un palacio y ahora vive en una cárcel”, dijo Bondi.

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple desde 2019 una condena de cadena perpetua en una prisión estadounidense, tras ser declarado culpable por su papel como exlíder de la organización criminal.

Aunque por acuerdos con México no se puede aplicar la pena de muerte en estos casos, Bondi aclaró sobre el futuro de el Mayo: “Este hombre vivirá como si estuviera en el corredor de la muerte. No hay salida para él”.

Bondi aseguró que El Mayo era uno de los líderes del narcotráfico más poderosos del mundo y que “operaba con impunidad en los niveles más altos del narcotráfico, sobornando a funcionarios y oficiales corruptos que protegían sus rutas”.

Un funcionario de la DEA que participó en la operación admitió que ir tras “El Mayo” por años fue como “perseguir sombras”, pero subrayó que esta captura demuestra que “nadie está fuera de nuestro alcance”.

Terrance C. Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dijo que utilizaron el mismo modelo que los llevó a derribar a Genaro García Luna y a El Chapo:

“Simplemente no fuimos tras las drogas, fuimos tras los tomadores de decisiones, los financieros, los asesinos, que han dirigido la violencia con una sola llamada, así es como desmantelamos a los cárteles al más alto nivel”

Zambada dijo durante la audiencia de este lunes que el grupo criminal promovía la corrupción mediante sobornos a policías y políticos para poder operar libremente.

El Gobierno de México ha negado las acusaciones de tener lazos con los carteles en reiteradas oportunidades. Sheinbaum ha destacado la necesidad de colaborar con las autoridades estadounidenses, pero advierte en contra de la injerencia extranjera para combatir el tráfico vinculado a los carteles en México.

Tras salir de la audiencia este lunes, el abogado de Zambada, Frank Pérez, aseguró que “esto no es un acuerdo de cooperación”. “

El señor no está cooperando, no va a cooperar para nada”, dijo a los periodistas.

Consultado sobre por qué su cliente decidió no ir a juicio, respondió que “no le traería ningún beneficio”.

Más tarde, en un comunicado, aclaró que Zambada “no tiene acuerdos con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno” y pidió a la población de Sinaloa “que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”.

