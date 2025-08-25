Dos familias del este del Valle de Coachella perdieron sus casas en un incendio

Lina Robles

Los bomberos estuvieron muy ocupados sofocando dos incendios.

El primero estalló el viernes a las 2:30 de la tarde en una casa de dos pisos ubicada en Mecca.

El segundo incendio ocurrió el sábado a las 6 de la tarde en el área de la calle Pierce cerca de la Avenida 60 en Thermal donde las llamas devoraron una traila tipo vivienda, el fuego fue controlado a las 8 de la noche.

Según el reporte ambas familias que se quedaron sin hogar recibieron ayuda de la Cruz Roja.