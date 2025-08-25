Automovilista que conducia ebrio se accidentó en Coachella y murió en el hospital

Lina Robles

Un mortal accidente automovilístico se registró en el área de la calle Calhoun y la Avenida 52 en Coachella donde un hombre borracho manejaba su auto y choco con un poste de la luz y con otro carro que estaba estacionado y golpeó un vehículo de venta de tacos.

El chofer resulto herido de gravedad y fue transportado al hospital donde más tarde murió.

Mientras que un hombre y una mujer que estaban en la Food Truck se quejaron de dolor por el choque, pero los paramédicos los atendieron en el lugar.