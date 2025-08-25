Agentes del sheriff realizaron un operativo en busca de Emmanuel Haro en Beaumont y no lo encontraron

Lina Robles

Un grupo de agentes del sherriff estuvieron buscando el cuerpecito del pequeño Emmanuel Haro de siete meses quien se sospecha fue asesinado por sus padres, el operativo de búsqueda fue ayer cerca del freeway en Beuamont.

El padre del pequeño acompañó a las autoridades que lo arrestaron junto a su esposa en Cabazon después que los acusaron de asesinar al pequeño.

Decenas de agentes con la ayuda de perros entrenados estuvieron tres horas en el área, pero no encontraron nada.

La pareja seguirá en la cárcel sin derecho a fianza.

Cabe mencionar que el viernes y sábado se realizaron vigilias en la casa del pequeño en Cabazon cerca del freeway 10.