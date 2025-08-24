Trump envía carta de apoyo en el Día de la Independencia de Ucrania, mientras Zelensky dice que Kyiv “no perderá” la guerra

Por Svitlana Vlasova, Todd Symons y Billy Stockwell, CNN

El expresidente Donald Trump envió una carta de apoyo a Ucrania elogiando su valentía y diciendo que Estados Unidos cree en su futuro como Estado independiente, mientras el país conmemora el aniversario de su declaración de independencia del dominio soviético.

La carta fue compartida en X por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras transmitía su propio mensaje: No perderemos.

Otros líderes mundiales, incluido el presidente de China Xi, Jinping, el rey Carlos III de Reino Unido y el papa León XIV, también enviaron mensajes para conmemorar el día, que llega en un momento en que el impulso en torno a las conversaciones de paz se ha estancado y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está demostrando que quiere seguir luchando.

El primer ministro de Canadá , Mark Carney, aprovechó la ocasión para realizar su primera visita oficial a Ucrania y declaró en X que el apoyo de su país a Kyiv es “inquebrantable y estamos con ustedes en cada paso del camino en su lucha para defender su soberanía”.

Keith Kellogg, enviado de la administración Trump a Rusia y Ucrania, también asistió a la ceremonia del Día de la Independencia de Kyiv este domingo.

El mensaje de Trump llega días después de que el líder estadounidense dijera que le daría a Putin “un par de semanas”, extendiendo aún más su plazo para posibles consecuencias contra Moscú después de instar al líder ruso a reunirse con su homólogo ucraniano con la esperanza de poner fin a la guerra.

En la carta, Trump escribió: “El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente”.

“Ahora es el momento de poner fin a esta matanza sin sentido. Estados Unidos apoya una solución negociada que conduzca a una paz duradera que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania”, añadió Trump.

Zelensky agradeció a Trump por su mensaje y pronunció su propio discurso a los ucranianos, diciendo que el país todavía estaría celebrando su Día de la Independencia dentro de 100 años.

“Ucrania es más fuerte y se respeta a sí misma. Y Ucrania no espera gestos de buena voluntad, sino que tiene la voluntad propia de darnos lo que necesitamos”, dijo.

“Esta es la Ucrania de hoy. Y una Ucrania así nunca más se verá obligada en la historia a soportar la vergüenza que los rusos llaman un ‘compromiso’. Necesitamos una paz justa. Nuestro futuro lo decidiremos solo nosotros. Y el mundo lo sabe”, añadió.

Refiriéndose a las recientes conversaciones con Trump y líderes europeos para avanzar en un plan de paz para Ucrania, Zelenski afirmó: “Ucrania aún no ha ganado del todo, pero sin duda no perderá. Ucrania ha asegurado su independencia. Ucrania no es una víctima; es un luchador. Ucrania no mendiga; ofrece. Alianza y asociación”.

En vísperas del Día de la Independencia, Rusia lanzó 72 drones y un misil balístico hacia Ucrania, la mayoría de los cuales fueron derribados, según la Fuerza Aérea Ucraniana.

Los intensos bombardeos han continuado en los últimos días a pesar de la reunión de Trump con Putin en Alaska, que terminó sin un acuerdo concreto.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este domingo la destrucción de 95 vehículos aéreos no tripulados (UAV) ucranianos durante la noche en diversos territorios. Un UAV fue derribado cerca de la central nuclear de Kursk, lo que provocó un incendio, según informaron las autoridades.

Los funcionarios agregaron que los niveles de radiación de fondo no han cambiado en el sitio industrial y que un incendio local fue posteriormente “extinguido por los bomberos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.