Décimo premio más grande en la historia de Powerball se jugará el lunes tras quedar sin ganador en el sorteo de este sábado

Con un premio mayor estimado de 750 millones de dólares, el sorteo de Powerball del lunes será el décimo más grande en la historia del juego después de que ningún jugador acertara los seis números en el sorteo de este sábado, dijo la Asociación de Lotería Multiestatal en un comunicado de prensa.

El premio mayor del sábado por la noche ya era uno de los mayores en la historia del Powerball, con ganancias estimadas en US$ 700 millones. Con boletos vendidos en 45 estados, el sorteo del lunes marcará el 37.º desde que se ganó el premio mayor por última vez en California el 31 de mayo.

Si hay un ganador el lunes, podrá elegir entre un premio anualizado de US$ 750 millones o un pago único estimado en US$ 338.6 millones antes de impuestos, según MUSL. Si el ganador elige la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato más 29 pagos anuales con incrementos del 5 % cada año.

Se han ganado cinco premios mayores del Powerball de más de mil millones de dólares, incluyendo el mayor premio de lotería de este juego en la historia de Estados Unidos, de 2.040 millones de dólares. Se ganó con un solo boleto en Altadena, California, el 7 de noviembre de 2022.

A pesar de que no hubo ganadores del gran boleto del sábado, un afortunado concursante de Dakota del Sur ganó US$ 2 millones en el sorteo de la tarde después de acertar cinco bolas blancas y duplicar las ganancias con la opción Power Play, según el comunicado.

Otros dos billetes de lotería, vendidos en Maine y Nueva York, acertaron cinco bolas blancas, lo que les otorgó a los ganadores un millón de dólares a cada uno. Treinta y un ganadores ganaron premios de US$ 50.000, y cinco billetes ganaron premios de 100.000 dólares en el sorteo del sábado, según el comunicado.

Los números ganadores del sábado fueron las bolas blancas 11, 14, 34, 47, 51 y la roja Powerball 18. El multiplicador de Power Play fue 2.

La lotería Powerball dice que ha generado más de US$ 36 mil millones para buenas causas apoyadas por loterías estadounidenses durante más de tres décadas.

