El pasatiempo que les está costando a los jóvenes decenas de miles de dólares

Cuando Ethan perdió US$ 11.000 en un solo partido de hockey el pasado marzo, fue la gota que colmó el vaso.

Ethan, quien prefirió no compartir su apellido por miedo a perder su trabajo, apostó “el spread” en un partido de hockey entre los Hurricanes y los Flames. Eso significa que un equipo no solo debe ganar, sino que debe hacerlo por más de cierta cantidad de puntos. Los Hurricanes sí ganaron, pero solo por un punto, no por los dos o más que Ethan necesitaba.

Ethan, de 27 años, se derrumbó y lloró frente a su novia. Ya no podía más.

Lo que comenzó como un pasatiempo casual en la universidad con sus compañeros de fraternidad, de alguna manera se convirtió en una adicción grave al juego que duró años. Y Ethan quería salir de eso.

Aunque su historia es extrema, Ethan es un ejemplo de una tendencia cada vez más preocupante en Estados Unidos.

Una encuesta nacional reciente de votantes registrados en EE.UU., realizada por la Universidad Fairleigh Dickinson, encontró que una cuarta parte de los hombres menores de 30 años apuestan en deportes en línea, y el 10 % de los hombres de 18 a 30 años tiene un problema de juego, en comparación con solo el 3 % de la población general.

En esa encuesta, el 68 % de las personas que apuestan en deportes en línea reportaron al menos una conducta de juego considerada dañina, como pedir dinero prestado para apostar o decir que el juego les ha causado problemas financieros o emocionales.

El Dr. Timothy Fong, profesor de psiquiatría en UCLA y certificado en psiquiatría de adicciones, le dijo a Nick Watt de CNN que los jóvenes son particularmente vulnerables a las apuestas deportivas porque sus lóbulos frontales aún no pueden manejar la impulsividad y la toma de riesgos. Watt explora más a fondo en “The Whole Story with Anderson Cooper”, que se transmite a las 10:00 p.m. este domingo 24 de agosto.

“Sabemos que cuanto más joven se empieza a apostar en deportes, mayor es la probabilidad de desarrollar un problema de juego cuando sean mayores”, dijo Fong.

Eso fue lo que le pasó a Ethan.

Cuando Ethan estaba en la universidad, las apuestas deportivas aún no eran legales, así que él y sus compañeros de fraternidad usaban sitios ilegales para apostar.

En 2018, la Corte Suprema dictaminó que los estados debían decidir si legalizaban las apuestas deportivas. Eso marcó un punto de inflexión para la industria, y ahora es legal en 38 estados y en la ciudad Washington.

De repente, Ethan y otros como él tuvieron acceso a varias aplicaciones legales. Eso hizo que su adicción se intensificara rápidamente: renunció a su trabajo de ventas, donde casi ganaba seis cifras, en agosto pasado, decidido a convertir las apuestas deportivas en su ocupación a tiempo completo.

En septiembre pasado, hacía lo que hacía todas las mañanas: tomaba café con su novia y revisaba las predicciones diarias de los partidos. Esa vez se topó con un influencer de apuestas deportivas que presumía de ganar partido tras partido, y aunque Ethan normalmente no caía en ese tipo de contenido, le intrigó lo que parecía ser una prueba contundente. El influencer promocionaba sus selecciones para cinco partidos ese día.

“Aposté US$ 2.000 en cada partido y los perdí todos”, le cuenta Ethan a CNN.

Ethan entró en un “frenesí ansioso”. Al día siguiente, hizo una apuesta arriesgada de US$ 10.000 en un partido de los Chicago Bears e intentó ocultar el miedo paralizante a su novia. Ethan logró ganar US$ 20.000 y salir de los números rojos. Se sintió aliviado; y de vuelta en el juego. Los meses siguientes fueron una vorágine de altibajos, victorias y derrotas.

Poco a poco, se dio cuenta de que ni siquiera podía disfrutar las victorias en medio de tanta ansiedad.

La pérdida de US$ 11.000 en el partido de hockey entre los Hurricanes y los Flames en marzo fue el final. Decidió “autoexcluirse” oficialmente, prohibiéndose a sí mismo apostar en todas las aplicaciones, lo que significa que ya no podría volver a iniciar sesión.

Hace 20 años, la palabra “apuestas” evocaba máquinas tragamonedas en Las Vegas y mesas de póker en Atlantic City: en su mayoría personas mayores y, tal vez, alguna despedida de soltera ocasional, jugando en persona.

Ahora, las apuestas en línea y las apuestas deportivas han ampliado significativamente esa definición. Aunque los casinos todavía representan la mayor parte de las ganancias de la industria del juego, las apuestas deportivas están creciendo rápidamente: los ingresos en ese sector alcanzaron los US$ 13.700 millones en 2024, un aumento del 25 % en solo un año, según la Asociación Estadounidense de Juegos de Azar.

Gran parte de esta actividad ocurre en aplicaciones de apuestas deportivas. El sitio de FanDuel dice que la app tiene 12 millones de usuarios registrados, mientras que DraftKings confirmó a CNN que tienen 10 millones de usuarios.

Las apuestas también se han entrelazado profundamente con las propias ligas, con anuncios durante los partidos y comentaristas deportivos discutiendo diferentes probabilidades. El sitio web de FanDuel presume asociaciones con la mayoría de las principales ligas profesionales estadounidenses y varios equipos.

El cambio hacia las apuestas en aplicaciones también implica un cambio hacia apostadores más jóvenes. FanDuel y DraftKings no quisieron compartir la distribución por edades de sus usuarios, pero varias encuestas indican un perfil demográfico más joven.

El estudio de Fairleigh Dickinson mostró que las apuestas deportivas en línea se concentran entre los hombres jóvenes: solo el 10 % de los votantes encuestados apostó en deportes o carreras en línea el año pasado. Pero para los hombres menores de 45 años, esa cifra sube al 26 %.

Para algunos de esos hombres jóvenes, entran en juego tendencias económicas más amplias.

Su apuesta se convierte en adicción en parte porque sienten que no pueden comprar casas ni pagar préstamos estudiantiles con sus salarios actuales, dice Jonathan D. Cohen, Ph.D, autor de “Losing Big: America’s Reckless Bet on Sports Gambling”.

“Por eso ves a todas estas personas apostando en estas situaciones locas”, dijo Cohen. “No les importa tener US$ 10.000. Prefieren tener una posibilidad remota de ganar US$ 100.000”.

No está claro si las apuestas deportivas han contagiado a una nueva generación con problemas de juego, ya que los datos disponibles suelen provenir de encuestas autoinformadas como la de FDU. Jugadores Anónimos tampoco recopila información de sus miembros por razones de privacidad, pero el grupo afirma que ha visto un aumento de adictos jóvenes.

“Vimos un gran aumento. Muchos jóvenes están entrando… es un número mucho mayor que en el pasado”, según el presidente de relaciones públicas de Jugadores Anónimos, quien prefiere no dar su nombre ya que el liderazgo del grupo está compuesto por miembros.

Un método para medir la adicción son los datos de autoexclusión: cuántas personas se prohíben a sí mismas apostar, como Ethan. En Pensilvania, uno de los pocos estados que mantiene datos públicos y completos sobre el programa, solo el 6 % de las personas que se autoexcluyeron de todas las apuestas en 2015 tenían entre 21 y 34 años; una década después, esa cifra es ahora del 28 %.

Joe Maloney, portavoz de la Asociación Estadounidense de Juegos de Azar, no cree que la autoexclusión indique necesariamente adicción. Puede simplemente significar que un apostador quiere tomarse un descanso.

También citó una encuesta reciente del Consejo Nacional sobre Problemas de Juego que mostró que el juego problemático no ha aumentado mucho desde la decisión de la Corte Suprema, y que el número de personas que apuestan en deportes también se mantuvo similar, independientemente de su estatus legal.

Kevin Vo, que ahora tiene 25 años, nunca había apostado antes de hacer su primera apuesta en partidos de baloncesto a través de FanDuel hace tres años. Acababa de conseguir su primer trabajo, en finanzas, y tenía algo de dinero para jugar.

“Honestamente, caí en la presión de mis amigos: literalmente todos publicaban sus parlays (en redes sociales)”, dijo Vo.

Un parlay combina dos o más apuestas individuales en una sola, y todas las condiciones deben cumplirse para que el apostador gane dinero; es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa que Vo encontró atractiva.

Como Ethan, veía los partidos con amigos que también habían apostado al resultado y participaba en chats grupales dedicados únicamente a las apuestas del día. El pasatiempo casual de Vo se intensificó en cuestión de meses.

“Todos los días tenía un parlay”, cuenta Vo a CNN.

Al principio, Vo solo apostaba en deportes que conocía bien, pero a medida que se adentraba más en las aplicaciones de apuestas, empezó a apostar en opciones de las que no sabía nada. En un momento llegó a apostar en baloncesto polaco, en partidos que ni siquiera podía ver.

“Llegué a perder un par de miles en un momento. Pude recuperarlo. Y luego todo se vino abajo”, dijo Vo.

Vo pasó meses entre altibajos con sus victorias y derrotas, y finalmente se retiró cuando solo había perdido unos pocos miles y acababa de mudarse a su propio apartamento.

En un correo electrónico a CNN, FanDuel describió varias formas en que actúa para prevenir el juego dañino: la posibilidad de establecer límites de depósito y alertas, el envío de un estado de cuenta mensual con la situación financiera en la aplicación, un sistema de revisión que se activa por actividades como pasar demasiadas horas en el sitio o intentar recuperarse de grandes pérdidas, y programas de autoexclusión que incluyen la oferta de una evaluación gratuita de salud mental.

“Trabajamos para identificar señales de daño y comprometernos con el usuario para evitar que ese daño ocurra”, dijo Cory Fox, vicepresidente sénior de Políticas Públicas y Sostenibilidad de FanDuel.

DraftKings tiene medidas de seguridad similares y les invita a los usuarios a establecer límites con una página emergente inmediatamente al crear una cuenta.

“Estos recursos se presentan al registrarse y se refuerzan a lo largo de la experiencia del cliente”, dijo Lori Kalani, directora de Juego Responsable de DraftKings, en un correo electrónico a CNN. “Es más divertido cuando es solo por diversión, y esa es la experiencia que queremos ofrecer”.

﻿FanDuel también le dijo a CNN que considera las apuestas deportivas como una forma de entretenimiento.

“Queremos que nuestros clientes piensen en su tiempo y presupuesto en nuestra plataforma de la misma manera que podrían pensar en ir al cine”, dijo Fox de FanDuel.

Pero al menos algunos apostadores intentan convertirlo en una fuente de ingresos, como Colby Aaron Wells, que ahora tiene 33 años y comenzó a apostar en deportes en Tennessee hace casi una década para ganar dinero extra. (El estado legalizó ciertos concursos diarios de deportes de fantasía en aplicaciones en 2016).

Dijo que en ese momento “trabajaba muy duro” en un empleo de jardinería y pensó que podría ganar un poco más de dinero para pagar las cuentas.

En los años que Wells apostó en aplicaciones, incluso después de que las apuestas deportivas se legalizaran más ampliamente, hubo meses en los que ganó miles de dólares. Dos veces, la empresa de apuestas BetMGM incluso le regaló habitaciones gratis en Las Vegas por apostar tanto.

Pero también hubo muchas pérdidas. Wells dice que podría haber comprado y pagado una casa en Tennessee con la cantidad de dinero que perdió, y desde entonces ha dejado de apostar por completo. BetMGM rechazó la solicitud de CNN para hacer comentarios.

Los tres jóvenes entrevistados para esta historia creían que tenían una ventaja competitiva por su conocimiento de diferentes deportes, viéndolo de manera diferente a una máquina tragamonedas o un billete de lotería.

Y aunque han dejado de apostar, dicen que la publicidad constante de las apuestas deportivas es difícil de evitar. Ven promociones como “apuesta US$ 5 y recibe US$ 150”, y saben lo fácil que es dejarse atrapar.

“La cantidad de anuncios y comerciales que ves en todas partes”, dijo Vo, “literalmente está en todas partes”.

