La reserva de Whitewater cerrará de mañana hasta el lunes por posibles tormentas eléctricas

Lina Robles

La Reserva Whitewater permanecerá cerrada al público desde hoy viernes 22 de agosto hasta el próximo martes debido a la posible llegada de tormentas eléctricas a nuestra región.

El cierre del lugar ubicado cerca del freeway 10 el cual es visitado para excursionar y es por precaución ya que los meteorólogos pronostican tormentas que afectarán desde mañana esa área.

La temporada de monzones puede provocar intensas tormentas eléctricas y posibles inundaciones.

