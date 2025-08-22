Skip to Content
El Aeropuerto Internacional de Palm Springs invertirá en la expansión de area de equipaje

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Los directivos del Aeropuerto de Palm Springs anunciaron que recibieron una ayuda federal de $21.6 millones de dolares que invertirán en la expansión del sistema del área de equipaje para que sea más eficiente.

Además, comentaron que con el crecimiento del numero de pasajeros y con la presencia de más aerolíneas se enfocaran en invertir en la infraestructura para brindar mejor servicio a los clientes.

Después harán mejoras en el sistema eléctrico y se espera que el proyecto sea terminado en 2028.

Telemundo 15 Palm Springs

