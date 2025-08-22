Conclusiones de la entrevista entre Ghislaine Maxwell y el Departamento de Justicia

Análisis de Aaron Blake, CNN

El Departamento de Justicia publicó este viernes las esperadas transcripciones de una entrevista realizada semanas atrás con Ghislaine Maxwell, colaboradora convicta de Jeffrey Epstein.

La entrevista a Maxwell fue una de las dos medidas que la Casa Blanca tomó para intentar calmar la indignación por su manejo de los archivos de Epstein, que ha sacudido al Gobierno durante semanas y ha hecho que incluso muchos simpatizantes del presidente Donald Trump duden.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios generaron expectativas sobre los documentos de Epstein antes de retractarse de sus promesas de publicarlos. Trump también ha hecho una serie de afirmaciones falsas y engañosas que han llevado a las víctimas de Epstein a sugerir un encubrimiento.

La otra gran medida del Gobierno —solicitar la apertura del testimonio del jurado investigador— no ha tenido mayor impacto. De hecho, dos jueces han sugerido que fue una “distracción” destinada a aparentar transparencia sin serlo realmente.

La entrevista a Maxwell, realizada por el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, tampoco aporta mucho al conocimiento público sobre Epstein. Sin embargo, hay algunos puntos clave que vale la pena repasar, especialmente en el contexto del manejo fallido del asunto por parte del Gobierno.

Esto es lo que hay que saber de la transcripción:

La entrevista a Maxwell es la primera divulgación significativa de información del Gobierno desde que su intento de cerrar el caso fracasó el mes pasado.

(También este viernes, se enviaron documentos de Epstein a un comité de la Cámara de Representantes que los había solicitado, pero esos aún no son públicos).

Pero siempre fue una elección extraña, dado que Maxwell es una delincuente sexual condenada y sus apelaciones siguen en curso. El Departamento de Justicia en el primer mandato de Trump también la calificó de mentirosa descarada. ¿Qué podría aportar de valor?

Parece que no mucho.

Los titulares principales son que Maxwell no implica a nadie —incluido Trump— en ningún delito y dice que Epstein no tenía una lista de clientes. Pero esas declaraciones tendrían más peso si Maxwell confesara sus propios delitos junto a los de Epstein.

Claramente, no lo hizo. De hecho, también puso en duda esos crímenes en repetidas ocasiones.

Negó que Epstein le pagara millones de dólares por reclutar mujeres jóvenes para él. Negó haber presenciado actos sexuales no consentidos. Y negó haber visto algo “inapropiado” de “ningún hombre”, aparentemente incluyendo a Epstein.

“Nunca, jamás vi a ningún hombre haciendo algo inapropiado con una mujer de cualquier edad”, dijo Maxwell. “Nunca vi hábitos inapropiados”.

Otras respuestas de Maxwell también ponen en duda su credibilidad.

En otra instancia, Maxwell afirmó que Epstein no tenía cámaras “inapropiadas” en sus residencias de Nueva York, el Caribe, Nuevo México y París. Las cámaras en su casa de Palm Beach, Florida, se usaban porque se estaba robando dinero. Pero la casa de siete pisos de Epstein en Manhattan estaba equipada con cámaras, según informó The New York Times a principios de este mes. Varias víctimas de Epstein han mencionado una red de cámaras ocultas.

En otro caso, Maxwell indicó que no recordaba haber reclutado a una masajista del club Mar-a-Lago de Trump, aparentemente negando la afirmación de Virginia Giuffre de que ahí fue donde Maxwell la reclutó.

“Nunca he reclutado una masajista de Mar-a-Lago para eso, que yo recuerde”, dijo.

Sin embargo, al día siguiente, Maxwell matizó esa negación.

“No recuerdo a nadie que yo hubiera [reclutado]”, dijo Maxwell. “Pero no es imposible que le hubiera pedido a alguien de allí”.

Si Maxwell no estaba dispuesta a confesar sus propios delitos, ¿realmente podíamos esperar que arrojara luz sobre cualquier otra cosa?

Aunque la entrevista no arrojó mucha luz, en cierto modo es probable que genere más preguntas.

En un punto clave, Maxwell coincidió al menos en parte con quienes han planteado teorías de conspiración sobre Epstein, quien murió por suicidio.

“No creo que haya muerto por suicidio, no”, dijo Maxwell.

A Maxwell se le pidió que especulara sobre quién podría haber matado a Epstein, y ella dijo que no lo sabía.

Maxwell se apartó de muchas de las teorías sobre la muerte de Epstein, ya que aseguró que no creía que lo hubieran matado porque estaba chantajeando a personas. En cambio, sugirió que podría haber sido un ataque no relacionado con eso.

“En prisión, donde estoy, te matan o pagan. Alguien puede pagarle a un prisionero para que te mate por US$ 25 en la comisaría”, dijo Maxwell. “Ese es más o menos el precio actual por un encargo hoy”.

Blanche pareció esforzarse en enfatizar esa distinción, volviendo a ello repetidamente.

El Gobierno ha dicho que Epstein sí murió por suicidio, pero la información que ha ofrecido —incluyendo un video de la cárcel— ha llevado a preguntas sobre cuán definitiva es su prueba.

Maxwell tiene problemas evidentes de credibilidad y no necesariamente tendría ninguna visión única sobre cómo murió Epstein. (Ella dijo que nunca lo llamó ni lo visitó en la cárcel). Pero una encuesta reciente mostró que los estadounidenses creen, por un margen de 60 % a 12 %, que el Gobierno está “ocultando información” sobre la muerte de Epstein.

Y ahora, aparentemente, la principal colaboradora de Epstein le dijo al Gobierno que está equivocado, por lo que eso valga.

Una de las grandes preguntas antes de la entrevista era si Maxwell la estaba usando para intentar obtener concesiones del Gobierno de Trump y si estaba adaptando su testimonio en consecuencia.

Su abogado, David Markus, pasó las semanas previas diciendo cosas amables sobre Trump e incluso sugiriendo un posible indulto o intervención legal en sus apelaciones en curso.

Maxwell también fue trasladada recientemente a un centro penitenciario de menor seguridad para el que, como delincuente sexual, aparentemente no es elegible sin una exención. El Gobierno todavía no ha explicado cómo ocurrió eso, semanas después.

Y el testimonio de Maxwell no refuta exactamente que quiera algo de Trump.

En un momento, hizo una breve pausa para ofrecer elogios no solicitados sobre su éxito político.

“Solo quiero decir que admiro su extraordinario logro de convertirse en presidente”, afirmó Maxwell. “Y me agrada, y siempre me ha agradado”.

Trump también ha dicho cosas amables sobre Maxwell, incluso de manera extraña deseándole lo mejor —repetidamente— después de que fuera acusada en 2020. Además, dejó abierta repetidamente la posibilidad de indultarla alrededor del tiempo en que ella fue entrevistada por Blanche, quien es el exabogado personal de Trump.

Blanche le dijo a Maxwell que tenía inmunidad limitada para la entrevista, pero también dijo: “No estoy prometiendo hacer nada”.

Cuando el Departamento de Justicia dijo el mes pasado que no publicaría más información, citó el deseo de no perjudicar a personas que no han sido acusadas de delitos. El propio Trump ha citado repetidamente el deseo de evitar eso, incluso tan recientemente como este viernes por la tarde.

Sin embargo, notablemente, el Gobierno ahora parece haber relajado ese estándar.

Las transcripciones solo tachan los nombres de las víctimas y dejan los nombres de personas conocidas mencionadas por Maxwell y Blanche.

Eso incluye no solo a Trump y al expresidente Bill Clinton, sino también al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., Harvey Weinstein, un excongresista y muchos otros. Maxwell mencionó que algunos hombres recibieron masajes, pero no implicó a nadie en algún acto indebido.

Dijo explícitamente que nunca había visto a Trump recibir un masaje. Sobre Clinton, dijo: “No creo que lo haya hecho”. Sobre Kennedy, dijo: “Nunca vi nada inapropiado con el señor Kennedy”.

También pareció refutar una de las afirmaciones frecuentes de Trump sobre Epstein: que el 42º presidente en realidad era más cercano a él que Trump. Trump ha afirmado repetidamente que Clinton fue a la isla de Epstein decenas de veces, hasta 28.

Pero eso parecía depender de una interpretación totalmente errónea de la información disponible. Y Maxwell dijo que Clinton nunca visitó la isla ni una sola vez.

“Nunca [lo hizo]”, dijo Maxwell. “Absolutamente nunca fue. Y puedo estar segura de eso porque no hay manera de que hubiera ido. No creo que haya ninguna posibilidad de que hubiera ido a la isla si yo no hubiera estado allí”.

Pero, de nuevo, los delitos de Maxwell ponen en duda su testimonio. Aunque ella negó haber visto a algún hombre participar en actos inapropiados, de hecho ha sido condenada por participar en los de un hombre: Epstein.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.