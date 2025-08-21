No se pueden trasladar más detenidos a “Alligator Alcatraz” por ahora, dictamina un juez federal

Por Devon M. Sayers y Isabel Rosales, CNN

Un juez federal ordenó que el remoto campo de detención en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, no reciba más detenidos y retire la infraestructura adicional agregada al sitio.

El juez emitió la orden judicial preliminar después de que grupos ambientalistas y una tribu nativa americana presentaran una demanda federal preocupados por el impacto que la instalación tendría en esta zona ambientalmente sensible.

La orden establece que no se trasladen más detenidos al lugar, más allá de los que ya se encuentran actualmente en la instalación.

La jueza Kathleen Williams también indica que la iluminación, el cercado y “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros desechos y recipientes de desechos que se instalaron para apoyar este proyecto” añadidos al Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Collier Dade deben ser retirados en un plazo de 60 días a partir de la orden.

En lo profundo de los humedales de los Everglades, “Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversia desde el principio, con legisladores que recorrieron el sitio describiendo a cientos de inmigrantes confinados en jaulas bajo un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas.

También han persistido preguntas sobre quién está a cargo de “Alligator Alcatraz”, si es el Gobierno federal o el estado de Florida. Florida afirma que opera el campo de detención temporal bajo acuerdos entre agencias estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Pero en lo que respecta a las operaciones diarias en la instalación y a las decisiones sobre quién es detenido allí, funcionarios federales han dicho que el estado está a cargo.

Los críticos argumentan que la falta de claridad sobre la responsabilidad final de la instalación genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la supervisión.

La instalación está rodeada por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y las tierras tribales de la Tribu Miccosukee de Indios de Florida, uno de los demandantes en el caso.

El centro de detención, construido apresuradamente, se encuentra a poco más de una hora en automóvil al oeste de Miami. Durante una visita a la instalación antes de su apertura, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recalcó que la instalación era tanto temporal como necesaria para aliviar la carga sobre las agencias policiales y cárceles del estado, que, según él, estaban experimentando un aumento de inmigrantes. Está construido sobre una pista de aterrizaje y consta de remolques de FEMA reutilizados y carpas, rodeados por una cerca.

Amigos de los Everglades, otro de los demandantes en el caso, fue fundado para oponerse a la construcción en ese mismo lugar en 1969, según dijo Eve Samples, directora ejecutiva del grupo, a CNN.

Esta demanda contra la instalación es una de dos que avanzan en el sistema judicial federal. Una segunda demanda se centra en el acceso legal para los detenidos en la instalación.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la División de Manejo de Emergencias de Florida para obtener comentarios sobre la orden del juez.

Isabel Rosales y Catherine E. Shoichet, de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo…