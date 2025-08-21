Italia arresta a un ucraniano por los ataques al gasoducto Nord Stream, según la fiscalía alemana

Por Sophie Tanno, CNN

La policía italiana arrestó a un hombre ucraniano sospechoso de coordinar los ataques a los gasoductos Nord Stream, según fiscales alemanes.

Las explosiones de hace casi tres años dejaron oleadas de gas saliendo de Nord Stream 1 y 2 —dos importantes conductos que transportaban gas ruso a Europa— y dieron lugar a una enorme operación para encontrar a los responsables.

El origen de las explosiones ha sido objeto de intensa especulación y ha avivado aún más las tensiones políticas en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. Ninguno de los gasoductos transportaba gas a Europa en el momento de las fugas, aunque aún contenían gas a presión.

El sospechoso, identificado únicamente como Serhii K según las leyes alemanas de privacidad, “formaba parte de un grupo que colocó los artefactos explosivos en Nord Stream 1 + 2, cerca de Bornholm, en septiembre de 2022”, añadió la fiscalía. Será presentado ante un juez alemán tras su traslado.

