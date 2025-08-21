Indio conmemorará el 9-11 con una ceremonia y un artefacto de la tragedia del World Trade Center

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La ciudad de Indio invita a la comunidad a unirse a una ceremonia conmemorativa el jueves 11 de septiembre a las 9:00 a. m. en el parque Miles Avenue de Indio.

El evento honrará a los socorristas y al personal militar, así como a las vidas perdidas en los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001.

La ciudad develará un artefacto de acero de 3.6 metros proveniente del antiguo World Trade Center. El público podrá tocar el artefacto y presenciar la colocación de la primera piedra del Proyecto Conmemorativo del 11-S de Indio, donde se instalará permanentemente.

El alcalde Glenn Miller declaró: «El 11 de septiembre, nos detenemos para recordar a quienes perdimos, honrar la valentía de nuestros socorristas y reflexionar sobre la resiliencia de nuestra nación».