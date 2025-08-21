El episodio más reciente de ‘South Park’ apunta a la toma federal de la Policía de Washington y a la IA

Por Lisa Respers France, CNN

“South Park” está disminuyendo el ritmo cuando se trata de burlarse de la administración Trump.

En el episodio más reciente de la popular serie animada de Comedy Central, un personaje recurrente llamado Towelie, una toalla que camina y habla, visita los principales monumentos de Washington, mientras hay presencia de militares armados y tanques.

“Vaya”, dice Towelie al observar la escena. “Este parece el lugar perfecto para una toalla”.

El episodio, titulado “Sickofancy”, vincula a Towlie con la trama en curso del personaje Randy Marsh y sus problemas con su granja de marihuana, Tegridy Farms, que ha perdido a su fuerza laboral hispana debido a redadas de ICE.

Utilizan esto para satirizar la inteligencia artificial (IA) y la cultura “tech-bro”, ya que Randy se queda solo con Towlie como empleado y recurre a ChatGPT en busca de ayuda. La aplicación de IA idea un plan para reinventar la granja como un centro de innovación tecnológica de IA, “Techridy”.

Randy envía a Towlie a la ciudad de Washington en un intento de convencer al presidente Donald Trump de legalizar la marihuana a nivel nacional en EE.UU., antes de que el agricultor de marihuana finalmente traicione a Towlie ofreciéndolo como regalo a Trump en un intento de soborno.

El presidente caracterizado utiliza la toalla de una manera personal y explícita.

Es solo el tercer episodio de la temporada, pero “South Park” ha aprovechado cada oportunidad esta temporada para satirizar a la administración actual.

El estreno de la temporada giró en torno al fin de la “wokeness” y a un personaje de Trump demandando a los residentes de South Park por US$ 5.000 millones después de que protestaran por la aparición de Jesús en las escuelas locales.

En el episodio siguiente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue el objetivo al mostrarla disparando a perros a lo largo del episodio como una broma recurrente.

Ella fue noticia en 2024 después de escribir en sus memorias que había disparado a uno de sus perros porque lo consideraba “inadiestrable” y “peligroso para cualquiera con quien entrara en contacto”.

