Cámara de Representantes divulgará archivos de Epstein “lo más rápido posible” sin exponer a las víctimas

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su “objetivo” es divulgar rápidamente los archivos relacionados con Jeffrey Epstein una vez que el Departamento de Justicia comience a entregarlos el viernes, pero subrayó que quieren ser cuidadosos para no hacer nada que pueda dañar a las víctimas.

“Vamos a revisarlos y trabajaremos tan rápido como podamos. Esta es información delicada. Queremos asegurarnos de no hacer nada que perjudique o ponga en riesgo a ninguna víctima involucrada en esto, pero vamos a ser transparentes. Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Estamos recibiendo los documentos y creo que la Casa Blanca trabajará con nosotros”, dijo Comer a los periodistas en el Capitolio.

Cuando CNN le preguntó por qué el comité no publicaría de inmediato los archivos si la citación de la Cámara instruyó al Departamento de Justicia a ocultar las identidades de las víctimas y otra información sensible, Comer respondió: “No puedo imaginar muchos escenarios en los que tuviéramos que ocultar algo más”.

“Por lo general, nos preocupa que se elimine demasiada información. Así que veremos qué nos envían y a partir de ahí decidiremos”, dijo.

Comer añadió que todavía esperaba que el comité recibiera los documentos el viernes.

A principios de la semana, un portavoz del comité sugirió que podría ser un proceso más complejo divulgar el material.

“El comité tiene la intención de hacer públicos los documentos después de una revisión exhaustiva para garantizar que se elimine la identificación de todas las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil. El comité también consultará con el Departamento de Justicia para asegurarse de que los documentos que se publiquen no impacten negativamente los casos e investigaciones penales en curso”, dijo el portavoz.

