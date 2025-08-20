Quentin Tarantino revela cuál es su “mejor” película

Por Lianne Kolirin, CNN

El cineasta de Hollywood Quentin Tarantino reveló cuál de sus películas cree que es la mejor, y probablemente no es la que esperarías.

El director estadounidense tiene dos premios de la Academia a su nombre: uno por el guion de “Pulp Fiction” en 1994 y otro por el guion de “Django Unchained” 18 años después.

Pero ninguno de ellos es el que considera que es su mejor película, ni siquiera su favorita.

En cambio, dice que “Inglourious Basterds” de 2009 es su mejor obra, mientras que su favorita es su película más reciente, “Once Upon a Time… in Hollywood”.

Hizo estos comentarios durante una entrevista con el podcast “The Church of Tarantino” en un episodio publicado el viernes.

Al preguntarle cuál de sus películas es la que más le gusta, el cineasta de 62 años dijo: “‘Once Upon a Time… in Hollywood’ es mi favorita, ‘Inglourious Basterds’ es la mejor, pero creo que ‘Kill Bill’ es la película definitiva de Quentin, como que nadie más podría haberla hecho”.

Ambientada en la Francia ocupada por los nazis y protagonizada por Brad Pitt y Christoph Waltz, “Inglourious Basterds” sigue las hazañas de un grupo de soldados judíos estadounidenses que planean asesinar a líderes nazis.

Tarantino continuó diciendo que “cada aspecto” de su historia en dos volúmenes “Kill Bill”, en la que Uma Thurman interpreta a una exasesina empeñada en vengarse tras despertar de un coma, fue tomado de su imaginación, amores y pasiones.

“Así que creo que ‘Kill Bill’ es la película que nací para hacer. Creo que ‘Inglourious Basterds’ es mi obra maestra, pero ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ es mi favorita”, dijo.

Parte de su trabajo también recibió críticas.

Cuando le preguntaron si cambiaría algo, Tarantino dijo que “calculó mal un par de cosas en el camino”.

“Lo único que me fastidia es solo un par de tomas en ‘Reservoir Dogs’ y ‘Pulp Fiction’”, dijo, y agregó que ambas tenían algo de “mi**da amateur”.

Aunque “ama” ambas películas, dijo que las hizo al principio de su carrera, cuando “no sabía lo que no sabía”. Comentó que no quería señalar sus errores, pero mencionó equipo en una toma, la sombra de una pértiga y la marca de una X donde los actores debían estar parados. “Te toma al menos dos películas aprender a hacerlo”, bromeó.

Durante la entrevista, Tarantino dijo que su último proyecto, “The Adventures of Cliff Booth”, una secuela de “Once Upon a Time… in Hollywood”, acaba de comenzar a filmarse.

“Once Upon a Time… in Hollywood” estuvo protagonizada por Leonardo DiCaprio como el actor de televisión en decadencia Rick Dalton, mientras que su doble de acción Cliff Booth fue interpretado por Pitt. Juntos, intentan recuperar su éxito y fama.

Tarantino le dijo anteriormente a CNN que la próxima película que dirija será la última. Se había rumorado que sería un guion titulado “The Movie Critic”, pero descartó la idea el año pasado.

Al explicar por qué, dijo que perdió el interés en llevar la historia a la pantalla grande. “Le puse fin”, dijo.

“Estaba muy entusiasmado con la escritura, pero realmente no me emocionaba dramatizar lo que escribí una vez que estábamos en preproducción, en parte porque estaba usando las habilidades que aprendí con ‘Once Upon a Time… in Hollywood’”, dijo, y agregó que “The Movie Critic” habría estado ambientada en un lugar y época similares.

