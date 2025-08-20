Padre de menor que murió en un auto no se presentó en la corte

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- Aunque el sujeto debía presentarse ante la corte, el padre del menor que murió dentro de un vehículo, no asistió, de acuerdo a la Fiscalía del Condado Imperial por motivos medicos.

El fiscal George Marquez, comentó que hasta dos cargos pudiera recibir por los hechos:

“Ambos son delitos graves. El primero es homicidio involuntario, es un delito grave. Conlleva hasta 4 años en prisión, en prisión estatal. El segundo cargo por delito grave es negligencia infantil que resultó en la muerte, y ese conlleva una sentencia máxima de 6 años en prisión”

El padre, es señalado de dejar al menor solo dentro de un vehículo durante un periodo prolongado la noche del lunes. El menor murió en el ECRMC.

El sospechoso deberá regresar el día de mañana viernes a la corte.

