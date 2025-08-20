Skip to Content
Mujer acusada de matar a un cachorro en Twentynine Palms

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Una mujer se encuentra en prisión tras ser acusada de matar a un cachorro el lunes por la noche en Twentynine Palms.

El incidente se reportó inicialmente alrededor de las 8 p. m. en una vivienda ubicada en la cuadra 72300 de Sunnyvale Drive.

La policía informó que los agentes descubrieron que la mujer “agarró por el cuello a un perro de un mes y lo sacudió varias veces. Luego, lo arrojó contra la ventana”.

El perro dejó de respirar y murió.

La mujer fue ingresada en la cárcel de Morongo, donde enfrenta cargos de crueldad animal intencional.

