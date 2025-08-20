Madre del bebé desaparecido de Cabazon es hermana del asesino convicto de Palm Springs

Luis Medina

CABAZON, Calif. (KUNA) Mientras continúa la búsqueda de Emmanuel Haro, de 7 meses, surgen nuevos detalles sobre la historia de su familia. Nuestra estacion hermana News Channel 3 confirma que la madre de Emmanuel, Rebecca Haro, es hermana de James Beushausen, condenado en 2017 por el asesinato de su novia, Jaylynn Amanda Keith, en Palm Springs.

En ese momento, la policía de Palm Springs indicó que Beushausen intentó reportar la muerte de Keith como un suicidio.

El teniente Gustavo Araiza, de la policía de Palm Springs, declaró a News Channel 3 que los detectives descubrieron rápidamente inconsistencias que apuntaban a un crimen.

Inicialmente se reportó como un suicidio. Y mientras realizábamos nuestra investigación, ciertos factores nos llevaron a creer lo contrario”, dijo.

Beushausen fue posteriormente condenado a entre 50 años y cadena perpetua.

Su madre, Mary Beushausen, lo defendió públicamente durante el juicio, e incluso creó un grupo de Facebook titulado “Justicia para Johnny” tras su condena.

Garrett Hottle, de nuestra estación hermana News Channel Three, habló con Gregory Johnson, abogado defensor de James Beushausen en el caso de suicidio simulado y asesinato real que llevó a Beaushausen a prisión.

Johnson afirmó desconocer la investigación en curso que involucra a Rebecca Haro, hermana de James Beushausen.

Ahora, con Emmanuel desaparecido y las autoridades afirmando que no pueden descartar un crimen, el caso pasado de la familia está atrayendo renovada atención mientras los investigadores continúan su búsqueda.

Mientras tanto, Telemundo 15 informa que se ha programado una vigilia con velas en memoria de Emmanuel el viernes a las 6 p. m. en el número 50008 de la calle Ramona, Cabazon.

Telemundo 15 ofrecerá cobertura en vivo y continuará manteniéndolos informados sobre esta noticia.