Juez rechaza solicitud del Gobierno de Trump para divulgar documentos del jurado investigador sobre Jeffrey Epstein

Un juez federal declaró que no revelaría las transcripciones del jurado investigador ni las pruebas de la investigación sobre Jeffrey Epstein, rechazando así la solicitud del Departamento de Justicia de hacerlas públicas.

El juez Richard Berman afirmó que el Departamento de Justicia no cumplió el precedente establecido de mantener el secreto de los documentos del jurado investigador y señaló que la información contenida en dichos documentos es escasa en comparación con todo el expediente de la investigación que ya se encuentra en poder del Departamento de Justicia.

“La información contenida en las transcripciones del jurado investigador sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación de Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió el juez.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre el fallo de Berman.

