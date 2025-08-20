Hombre de 19 años de Banning acusado de perpetrar tiroteo mortal

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Un joven acusado de matar a tiros a un hombre de 19 años durante una disputa en Moreno Valley fue acusado hoy de asesinato y otros delitos.

Jacob Nulen Necochea, también de 19 años, residente de Banning, presuntamente asesinó a Angelo Leivas, también residente de Banning, el viernes.

Además del asesinato, Necochea fue acusado de posesión ilegal de arma de fuego y lesiones corporales graves.

El acusado, quien se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Smith, tenía previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el miércoles por la tarde en el Palacio de Justicia de Riverside.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, poco después de las 4 a. m. del viernes, Necochea y Leivas se vieron envueltos en un enfrentamiento no especificado mientras Necochea se encontraba en su vehículo en la cuadra 13000 de la calle Day, cerca de la avenida Eucalyptus, a menos de una milla al este de la Interestatal 215.

Durante las hostilidades, el acusado presuntamente sacó una pistola y disparó a la víctima varias veces, según declaró el sargento del sheriff, Alberto Loureiro.

Loureiro alegó que Necochea “huyó del lugar antes de la llegada de los agentes”.

Los paramédicos llegaron al lugar minutos después y encontraron a Leivas gravemente herido. El joven falleció esa mañana en el cercano Centro Médico Universitario de Riverside.

“Los agentes obtuvieron una descripción del vehículo sospechoso y, aproximadamente una hora después, lo encontraron en Moreno Valley”, declaró Loureiro. “Los agentes detuvieron al conductor (Necochea), quien era el único ocupante”.

El acusado fue interrogado durante todo el día por detectives de la Unidad Central de Homicidios, quienes lo arrestaron formalmente a las 5:30 p.m. del viernes por el presunto ataque.

No se ha revelado el posible motivo ni se dieron detalles sobre cómo se conocían el acusado y la víctima.

Necochea no tiene antecedentes penales documentados en el condado de Riverside.