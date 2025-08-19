Tribunal de Colombia resuelve que el expresidente Álvaro Uribe pueda enfrentar en libertad el proceso en su contra

Por Fernando Ramos y Mauricio Torres

Un tribunal de Colombia resolvió este martes que el expresidente Álvaro Uribe pueda enfrentar en libertad el proceso penal en su contra, con lo que podrá salir de prisión domiciliaria mientras se resuelve la apelación que su defensa presentó a la sentencia de 12 años de prisión que se le dictó el 1 de agosto en un caso de manipulación de testigos, según la resolución publicada por el propio tribunal en su cuenta de X.

The-CNN-Wire

Noticia en desarrollo.