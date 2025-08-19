Servicio conmemorativo programado para la próxima semana en honor a los “13 Caídos”

Luis Medina

NORCO, Calif. (KUNA) – Un servicio conmemorativo está programado para la próxima semana en Norco para honrar a los 11 infantes de marina y otros miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. fallecidos en un atentado suicida ocurrido durante la caótica evacuación de militares y civiles estadounidenses de Afganistán hace cuatro años este mes.

(Fila superior, de izquierda a derecha) Maxton Soviak, Kareem Nikoui, David Espinoza, Rylee McCollum, Jared Schmitz, Taylor Hoover, Nicole Gee(Fila inferior, de izquierda a derecha) Ryan Knauss, Hunter Lopez, Johanny Rosario, Humberto Sanchez, Daegan Page, Dylan Merola

La ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario del ataque está programada para las 7 p. m. del 26 de agosto en el Monumento a los 13 Caídos, en el Norco Country Center, 960 Sixth St.

Una oradora frecuente en las conmemoraciones anuales es Shana Chappell, de Norco, quien perdió a su hijo, el cabo primero de infantería de marina Kareem Nikoui, de 20 años, en el atentado terrorista del 26 de agosto de 2021 en la Puerta de la Abadía, frente al aeropuerto de Kabul.

Además de los marines, un médico de la Armada y un soldado del Ejército de EE. UU. fallecieron, mientras que casi 100 civiles resultaron muertos o heridos en la explosión.

Chappell, quien criticó duramente la gestión de la administración Biden de la salida de Estados Unidos de Afganistán, perdió a otro hijo, Dakota Halverson, de 28 años, quien se suicidó en agosto de 2022 en el parque Pikes Peak, cerca del monumento conmemorativo de su hermano caído.

Chappell dijo que Halverson se sintió abrumado por el dolor, hasta el punto de dormir por las noches junto a la tumba de Nikoui.

Nikoui fue uno de los dos nativos del condado de Riverside que murieron en el atentado. El otro era el cabo de la Marina Hunter López, de 22 años, de Indio.

El servicio conmemorativo incluirá una vigilia con velas, con la presencia de familiares de los fallecidos, sus amigos, simpatizantes de la comunidad y miembros de los Patriot Guard Riders del Sur de California, un grupo de motociclistas veteranos que participa regularmente en homenajes.

“Algunos militares que estuvieron presentes en la Puerta de la Abadía estarán presentes”, según el organizador, Kris Ross.

El monumento conmemorativo cuenta con una placa que rinde homenaje a Nikoui como “Nuestro Héroe Local”.

Más información disponible en www.Fallen13Memorial.com.