Piden que alcaldesa de Mexicali cruce para aclarar su situación

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3)- Tanto el Consejo Coordinador Empresarial en Mexicali, como el Partido Revolucionario Institucional, hicieron un enérgico llamado a que la alcaldesa Norma Bustamante, intente cruzar hacia Estados Unidos, para que a través de ese país aclare si le fue o no revocada su visa de turista.

Desde el viernes pasado, la alcaldesa emitió un breve y tardío mensaje en sus redes, donde expresó que la revocación por razones ” desconocidas” de la visa de su esposo solo lo afectaba a el, ella no ha informada ni despejado dudas si se le notificó por parte del Estados Unidos o si ella misma ya intento cruzar.

Octavio Sandoval, líder de los empresarios en Mexicali, manifestó que esto beneficiaría al gobierno municipal, ante las especulaciones que se registran en torno al tema:

“Clarificar y transparentar su situación, pues es cruzando Estados Unidos, no pasa nada y pues que nos mande una foto reciente y yo creo que eso va a ayudar a su GOB porque no basta con sacar un boletín y si bien le avisas un asunto personal, ella es una funcionaria pública”

Por su parte, el representante jurídico, Joel Blas, dijo que solicitarán información al gobierno norteamericano, al igual que lo hicieron cuando le fue revocada la visa a la gobernadora, Marina del Pilar.

