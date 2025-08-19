Martha’s Village organizará una carrera de 5/10K en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Martha’s Village and Kitchen organizará su primera carrera de 5k y 10k con temática de Halloween en Palm Springs a finales de este año. Todos los beneficios se destinarán a los servicios del Centro de Navegación de la ciudad.

El evento, apto para familias y todas las edades, se llevará a cabo a las 8:00 a. m. del 11 de octubre en el Parque Ruth Hardy, ubicado en 700 Tamarisk Lane.

La “Carrera Espectacular de 10k y 5k” contará con vendedores locales, premios, música, oportunidades para tomarse fotos y se anima a los participantes a usar disfraces.

“Todos los beneficios del evento se destinarán al Centro de Navegación de Palm Springs, que brinda servicios y recursos esenciales a las personas sin hogar en nuestra comunidad”, declararon las autoridades municipales en un comunicado.

Para inscribirse, visite https://runsignup.com/Race/CA/PalmSprings/MVK10K.