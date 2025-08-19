EE.UU. anuncia cargos de narcotráfico contra 30 personas, entre ellas presuntos líderes del Tren de Aragua

CNN en Español

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes la imputación de 30 personas por cargos de narcotráfico, conspiración para el sicariato y delitos relacionados con la posesión de armas. Entre los señalados hay presuntos integrantes del Tren de Aragua.

La Fiscalía Federal de Colorado informó que un jurado investigador presentó 39 cargos contra 28 individuos, de los cuales 24 están bajo custodia federal, luego de una investigación de nueve meses sobre actividades criminales en un complejo de apartamentos en Denver.

CNN busca saber si estas personas ya cuentan con representación legal.

El pliego acusatorio señala que los involucrados traficaban metanfetaminas, cocaína y “tusi”, una droga “originaria de Venezuela que contiene diversas sustancias controladas, como ketamina, metanfetamina y MDMA (éxtasis) y que suele fabricarse en color rosa”. Cinco de los imputados enfrentan también cargos de asesinato por encargo.

Otras dos personas fueron acusadas por separado. Ambos están detenidos desde fines de julio en Colombia por los cargos de este caso y a la espera de procedimientos de extradición, detalló el comunicado.

CNN busca saber también si estas personas tienen representación legal en Colombia.

El Departamento de Justicia destacó que el caso forma parte de la operación Take Back America, dirigida a “repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”.

El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la extorsión, el homicidio y la trata de personas, que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. El Gobierno del presidente Donald Trump la declaró organización terrorista en febrero.

