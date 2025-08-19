Dos arrestados en relación con el asesinato de un adolescente de Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Dos hombres fueron arrestados en relación con la muerte a tiros de un joven de 13 años la semana pasada en Cathedral City.

La policía anunció el martes que un joven de 18 años y otro de 19 fueron arrestados el lunes. Según los registros de la cárcel, ambos sospechosos fueron arrestados en San Diego. Ambos se encuentran actualmente en la cárcel del condado con una fianza de un millón de dólares.

El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche en Whispering Palms Trail y Mission Indian Trail. La policía informó que un grupo de adolescentes en esa zona tuvo un enfrentamiento con algunas personas en un vehículo, y alguien en el vehículo disparó contra la víctima, identificada como Alan Martínez, de 13 años, también conocido como Reuben.

Martínez fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Se realizó una vigilia en su honor en el lugar del tiroteo.

Se ha creado una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios.